Inversión: Lo bueno, lo malo, la duda (3/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Para saber cómo va la economía (por ejemplo: la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, de la que depende la producción de satisfactores, la creación de empleos, la generación de ingresos, el bienestar), no basta con saber cuánto creció en un determinado trimestre, crecimiento que puede ser anual, con relación al mismo trimestre del año anterior (por eso es anual), o trimestral, con relación al trimestre inmediatamente anterior (por eso es trimestral). Hay que comparar, y la comparación puede ser, tanto en términos anuales como trimestrales, con el mismo trimestre del año anterior, o con el trimestre inmediatamente anterior.

Existen cuatro comparaciones posibles: (i) en términos anuales, comparar un trimestre con el mismo trimestre del año anterior; (ii) en términos anuales, comparar un trimestre con el trimestre inmediatamente anterior; (iii) en términos trimestrales, comparar un trimestre con el mismo trimestre del año anterior; (iv) en términos trimestrales, comparar un trimestre con el trimestre inmediatamente anterior. Suponiendo que se trata, como es el caso, de la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, parte fundamental de la inversión directa, que produce satisfactores, crea empleos, genera ingresos y hace posible el bienestar, ¿cuál de las cuatro comparaciones es la que mejor responde la pregunta cómo va dicha inversión?

¿Cuál es el inconveniente con las comparaciones en términos anuales? Que se compara con lo que sucedió un año antes, un lapso de tiempo que, contrastado con la comparación en términos trimestrales, es relativamente largo.

¿Cuál es la ventaja con las comparaciones en términos trimestrales? Que se compara con lo que sucedió un trimestre antes, un lapso de tiempo que, cotejado con la comparación en términos anuales, es relativamente corto. De hecho, es el más corto posible.

¿Cuál de las cuatro comparaciones es la mejor para responder la pregunta cómo va la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, parte principal, de la inversión directa? La comparación en términos trimestrales, no anuales, y comparar con el trimestre inmediatamente anterior, no con el mismo trimestre del año anterior. Así las cosas, ¿cómo vamos en materia de inversión fija bruta?

En términos trimestrales, durante el cuarto trimestre de 2025, la inversión fija bruta creció 0.53%. Un trimestre después, a lo largo del primero de 2026, decreció 0.50%, y éste fue el resultado mes tras mes: enero, decreció 1.2%; febrero, decreció 0.7%; marzo creció 0.4%.

Si comparamos el primer trimestre de 2026 (decrecimiento del 0.50%), con el último de 2025 (crecimiento 0.53%), el resultado es malo. Pero, si comparamos marzo (crecimiento 0.4%), con febrero (decrecimiento 0.7%), y con enero (decrecimiento 1.2%), el resultado es bueno. El crecimiento de marzo, ¿se mantuvo en abril y mayo? ¿Se mantendrá en junio, de tal manera que el resultado para el segundo trimestre sea crecimiento? Ya veremos.

Por lo pronto, según la encuesta de mayo, del Banco de México, a los economistas del sector privado, el 51% considera que el actual es un mal momento para realizar inversiones directas y el 49% no está seguro. Ninguno considera que sea buen momento para llevarlas a cabo.

Así están las cosas.