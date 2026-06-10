La Coordinadora busca la confrontación

Morena volvió a sus orígenes, en donde se siente más cómodo y a lo que más conoce, la protesta. Solo que ahora se enfrenta a los profesores que piensan que estirar la liga al máximo les puede dar grandes resultados. Mentira, no hay dinero para complacerlos.

Ocurre que en ese estado se realizaron elecciones el reciente domingo para renovar el Congreso del estado de Coahuila, que tiene un total de 26 diputados, 9 de representación proporcional y 15 de mayoría, todos cuales ganó el PRI que tiene en ese estado norteño su principal plaza fuerte, en donde nunca ha perdido.

O sea, se repitió lo que antes era lugar común, triunfo de “carro completo” para el tricolor, algo que ahora repite con mucha frecuencia Morena en otras partes y que intenta aplicar en toda la República.

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El hecho es que la derrota en toda la línea le dio a la todavía “nueva” presidenta del partido oficial, Ariadna Montiel Reyes, denunciar un fraude, supuestamente cometido mediante la compra de votos.

En este terreno no se puede desmentir a la dirigente(, pues conoce muy bien la materia. Ella se encumbró en el oficialismo con el manejo de los programas sociales y la mala fama sostiene que esos mecanismos le sirven al régimen para asegurarse los votos de los beneficiarios, a los que amenazan con perderlos en caso de que Morena sea derrotado en las urnas.

La cumbre de ese sistema de control está en la Secretaría del Bienestar, de la cual Montiel Reyes ha sido titular en dos sexenios, el anterior encabezado por el caudillo de la llamada Cuarta Transformación y en el actual, presidido por Claudia Sheinbaum Pardo, cargo del que salió para hacerse cargo de la conducción del partido oficial.

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Como si no le faltaran preocupaciones, al gobierno federal, ahí está la amenaza de la mega marcha que harán el ya próximo jueves, grupos como las madres buscadoras, a quien nunca les han hecho caso en Palacio Nacional, la CNTE, los de Ayotzinapa y demás, ante lo cual, la jefa del Ejecutivo ha dicho: lo que la oposición quiere es que la nota internacional sea: El gobierno de México reprime a maestros, eso es lo que están buscando y eso no lo van a tener”.

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Se necesita de un mega-bloque opositor de todos, PRI, PAN y MC para poder ganarle a Morena y sacarlos del poder, ejemplo de ello, esta la victoria lograda por el PRI en Coahuila, pero parece que Jorge Romero líder del blanquiazul no lo entiende.

La sociedad, sin duda lo aplaudiría, aunque algunos militantes estén en desacuerdo. Alito llamó a que piensen en el país, no en intereses partidistas.

Que el ejemplo de Coahuila es un claro al señalar que si se puede vencerlos, pero se necesita de todos, partidos y sociedad para que se pueda recuperar México, para la sociedad y no solo para un grupo de amargados, que solo quieren el poder, para entregarlo a los políticos que se aprovecharon del huachicol.

Los panistas tendrán que reflexionar sobre las posibles alianzas de formar ese super bloque, porque en Coahuila por esa necedad de partido andan perdiendo hasta el registro en ese estado donde solo alcanzaron el 2%.

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Hay libros que llegan en el momento exacto. “Clave OMEGA, Guía de sobrevivencia para nuevas personas juzgadoras”, del abogado César Martínez Alemán, es uno de ellos.

México vive una transformación judicial sin precedente. Decenas de jueces, magistrados y ministros electos por voto popular se incorporan a un sistema que les exige no solo dominio técnico-jurídico, sino algo que las facultades de Derecho rara vez enseñan: madurez humana, temple emocional y brújula ética.

Martínez Alemán, egresado de la UNAM y con formación en el King’s College de Londres, construyó una metodología de cinco dimensiones —OMEGA: Orientación ética, Mentalidad estratégica, Expresión efectiva, Gestión del cambio y Armonía interior— que parte de una premisa honesta y valiente: ser buen jurista no basta para ser buen juzgador.

Lo más revelador de la obra es su vocación expansiva. El autor confiesa que en el camino descubrió que su guía no era solo para togados: era para cualquier persona que enfrenta decisiones complejas en tiempos de incertidumbre. Y en eso reside su mayor mérito: en democratizar el desarrollo humano sin abandonar el rigor intelectual

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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