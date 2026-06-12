En el anterior Pesos y Contrapesos escribí que, según la encuesta de mayo, del Banco de México, a los economistas del sector privado, y considerando el promedio de las 43 respuestas recibidas, la inflación promedio anual entre 2027 y 2030 será 4.73%, y 3.66% entre 2031 y 2034, y señalé que la meta puntual de inflación, 3%, está lejos y que no hay alguien, ¡mucho menos el Banco de México!, que garantice que se alcanzará.

¿Por qué “mucho menos el Banco de México”, si su principal tarea es “mantener una inflación baja y estable”, lo cual quiere decir una inflación entre el 2% (mínima aceptable), y el 4% (máxima aceptable), con meta puntual de 3%? A la prueba me remito.

La receta de política monetaria es: si aumenta la inflación, debe aumentar la Tasa de Interés Interbancaria (TII), sobre todo si la inflación se ubica por arriba de la mayor aceptable, y viceversa: si baja la inflación, debe bajar la Tasa de Interés Interbancaria, sobre todo si la inflación se ubica por debajo de la mínima aceptable. (Si la inflación permanece dentro de los márgenes, entre el 2% y el 4%, ¿debe permanecer sin cambio la TII? Si, suponiendo el caso, de un mes para otro pasara del 2% al 4%, o del 4% al 2%, ¿debería la TII permanecer sin cambio?)

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En marzo de 2021 la inflación se ubicó por arriba de la máxima aceptable (4%), en 4.67%, y fue hasta junio, con dos meses de retraso, cuando el Banco de México aumentó la TII de 4.00% a 4.25%. En el Anuncio de Política Monetaria del 24 de junio de aquel año el banco central predijo que sería en algún momento del segundo trimestre de 2022 (abril o mayo o junio), cuando se alcanzaría la meta puntual de inflación del 3%. Han pasado ya, de abril de 2022 a mayo de 2026, 49 meses y la inflación sigue lejos de la meta puntual. Entre abril de 2022 y mayo de 2026 la inflación promedio anual fue 4.56%, 1.56 puntos porcentuales por arriba de la meta puntual, el 52.00%, y 0.56 puntos porcentuales por arriba de la máxima inflación aceptable, el 14.00%. En abril de 2022 la inflación fue 7.68%, en mayo 7.65%, en junio 7.99%. ¡Tanto por la eficacia de la política monetaria y por la credibilidad de las predicciones del Banco de México!

En el más reciente Anuncio de Política Monetaria, 7 de mayo, los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México nos informan que será hasta el segundo trimestre de 2027 (abril o mayo o junio), cuando se alcance, ¿ahora sí?, la meta puntual de inflación del 3%, algo poco probable.

Según la encuesta de mayo, del Banco de México, a los economistas del sector privado, y considerando el promedio de las 43 respuestas obtenidas, la inflación en 2026 será 4.36% (5.10% según la expectativa más pesimista y 3.69% según la más optimista), y 3.84% en 2027 (4.40% según la expectativa más pesimista y 3.45% según la más optimista). La meta puntual de inflación del 3% está lejos y no hay alguien, ¡mucho menos el Banco de México!, que garantice que se alcanzará. Entonces, ¿quién?

Para terminar, insisto. ¿Es correcto que el Banco de México tenga metas de inflación, que permita y/o provoque la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero, que es el poder adquisitivo de nuestro trabajo, violando el derecho de propiedad sobre el producto íntegro de nuestro trabajo, que incluye el derecho de propiedad sobre el poder adquisitivo íntegro de nuestro trabajo y, por lo tanto, de nuestro dinero? No.