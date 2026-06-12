La vulnerabilidad del Gobierno mexicano

Antonio Fernández. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En memoria de mi maestro y amigo

Eduardo Ramírez García

Gobernar es, fundamentalmente, retener el monopolio de la fuerza y garantizar la certidumbre de la ley.

Cuando una administración permite que ese monopolio se fragmente y que las reglas del juego se vuelvan volubles, el Estado no sólo se debilita hacia adentro; se vuelve peligrosamente vulnerable hacia afuera. Hoy, México navega en un mar de contradicciones internas que, lejos de ser simples fricciones domésticas, configuran un flanco abierto justo cuando las presiones del exterior alcanzan su punto más álgido.

El panorama actual revela cinco debilidades institucionales que comprometen el futuro del país de forma interconectada: 1. La Claudicación ante el Crimen Organizado. El fortalecimiento de los cárteles de la droga ha dejado de ser un problema de seguridad pública para convertirse en un desafío soberano. La reciente Estrategia Nacional Antidrogas de la Casa Blanca expone la cruda percepción exterior.

En un México considerado el epicentro del tráfico de fentanilo al tolerar zonas de control en el territorio nacional, el Gobierno no sólo desprotege a sus ciudadanos, sino que alimenta el argumento de que el Estado mexicano ha sido rebasado, abriendo la puerta a amagos de intervencionismo o acciones unilaterales bajo la narrativa de combatir el “narcoterrorismo”.

2. Sindicatos y el Secuestro de la Estructura Pública: Las corporaciones sindicales tradicionales y disidentes —particularmente en sectores clave como la educación y el transporte— han recobrado un preocupante poder de veto. Las constantes jornadas de bloqueos carreteros y presiones presupuestales demuestran que el método del chantaje sigue vigente y aceitado. Cuando las demandas laborales se resuelven mediante la entrega de gobernabilidad y recursos, el Estado abdica de su rol de autoridad para convertirse en rehén de intereses facciosos que frenan la productividad del país.

3. Faccionalismo y Radicalización en el Poder Morenista: Lejos de consolidar una burocracia técnica e institucional, el ecosistema político del partido gobernante sufre un desgaste debido a sus propias dinámicas de grupos de poder. La lucha interna por la pureza ideológica y las cuotas de poder debilitan la cohesión del gabinete y atomiza la toma de decisiones. Un gobierno que consume su energía política en complacer a sus propias bases radicales carece de la flexibilidad estratégica necesaria para negociar con pragmatismo en los grandes escenarios internacionales.

4. Inseguridad Jurídica y la Alerta de Inversión: La confianza se construye durante décadas y se destruye en un plumazo. Las reformas constitucionales y el desmantelamiento de contrapesos institucionales han encendido las alarmas de los mercados. La incertidumbre jurídica no es un concepto abstracto; se traduce en la percepción de especialistas financieros, advirtiendo que el clima de negocios empeorará o se mantendrá estancado. Sin reglas claras, el potencial de crecimiento corre el riesgo de quedarse en una simple expectativa.

5. El Factor Trump: Todo este andamiaje de debilidades internas choca de frente con Donald Trump y la revisión obligatoria del T-MEC y la constante amenaza de aranceles punitivos como herramienta de extorsión política, México se encuentra en una posición de extrema fragilidad. Un Washington proteccionista y agresivo no dudará en utilizar la inseguridad jurídica, la inacción contra los cárteles y las disputas laborales como palancas para desmantelar las ventajas comerciales de nuestro país.

Así, el país no puede percibirse fuerte ante el exterior si sus cimientos internos se tambalean. La debilidad frente a los poderes fácticos y la erosión de la certeza legal son el camino más corto hacia la subordinación, por ello lo primero es ser fuerte internamente para poder serlo externamente.