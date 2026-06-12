Rodó el balón… y México ganó

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Rodó el balón en el partido inaugural del Mundial de futbol, a pesar de las amenazas de grupos disidentes de la CNTE y de otros grupos que intentaron llegar hasta el estadio de Santa Úrsula —hubo forcejeos con policías y otros manifestantes se fueron a bloquear al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México— y, en el primer juego, hubo algarabía por el triunfo del Seleccionado Nacional sobre Sudáfrica, con el consecuente festejo de miles de aficionados en el Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma, que continuó hasta el anochecer.

Benévolo fue el clima durante el juego, al final del cual, sin embargo, cuando la multitud salía del Azteca, se soltó un torrencial aguacero que obligó a la multitud a echar mano de plásticos, paraguas e impermeables. Entre porras y vivas al Seleccionado Nacional tras ganar, por primera vez, un partido inaugural en un Mundial de futbol.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Finalmente, la Presidenta Sheinbaum decidió ver la inauguración del Mundial de futbol y el partido México-Sudáfrica en el Deportivo Hermanos Galeana, de la alcaldía Gustavo A. Madero, acompañada de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y del titular de la misma, Janecarlo Lozano; mientras el Fan Fest del Zócalo estuvo repleto de aficionados que acudieron voluntariamente, lo que obligó a que muchos más tuvieran que ir a la Plaza Garibaldi.

Igual que miles de mexicanos que, dentro y fuera del coloso futbolístico de la capital, festejaron los dos goles del equipo mexicano, la Presidenta y quienes estaban a su lado, gritaron y brincaron con una bandera que le pusieron en las manos. La agitó sonriente, feliz, luego de que, en su mañanera, expresara su confianza de que el T-MEC seguirá, a pesar de que el presidente Trump amenaza con no renovarlo.

Si quienes tanto presumen confianza y cercanía con la mandataria le hubieran dicho durante su campaña electoral lo que costaría al erario ofrecerle a la CNTE derogar la Ley del ISSSTE de 2007, le hubieran evitado movilizaciones, presiones, amenazas e inútiles negociaciones con la disidencia magisterial.

Ayer, el líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, declaró que diputados del PRI y PAN se equivocaron al aprobar esa ley que hoy es imposible derogar, como exige la disidencia magisterial, porque llevaría a México al caos, ya que dejaría al país sin recursos.

Oootro escándalo a la vista. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusará a un gobernador priista del norte —el primero después del morenista de Sinaloa—, al que le imputará haber entregado su estado al crimen organizado, además de que media docena más y sus familiares están bajo investigación por parte del sistema financiero, para aclarar el origen de depósitos millonarios.