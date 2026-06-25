Volvió a rodar el balón y México a ganar

El balón volvió a rodar, México a ganar, Memo Ochoa a porterear su último partido y millones de aficionados a festejar el tercer triunfo de la Selección Nacional de futbol, por primera vez en un Mundial, y cientos de miles de mexicanos a volcarse a las calles y convertir el Ángel de la Independencia en altar del balompié bajo la lluvia del tradicional Día de San Juan.

Desde el primer gol, hasta el tercero que le dieron el triunfo a un seleccionado que, esta vez, salió a la cancha con uniforme blanco y vivos verdes; las porras y olas de la multitud, que atiborraron el Coloso de Santa Úrsula y se apretujaron en el Zócalo, Paseo de la Reforma y todos los espacios en los que fueron instalados televisores, celebraron la victoria del equipo en manos del técnico Javier Aguirre.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Iván Cepeda, quien fuera candidato de izquierda en la elección presidencial de Colombia, reconoció su derrota y confirmó que Abelardo de la Espriella será el nuevo mandatario de ese país, lo que pone fin a la esperanza de Gustavo Petro de heredarle el cargo a un representante de su corriente política, que sigue en retirada en América Latina, como lo reconociera Inacio Lula Da Silva, que busca su reelección en Brasil, que se ve distante.

Como mensaje con destinataria, el Subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, advirtió ayer en el Foro Anual de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá, que el gobierno de Cuba ya no tiene más opción que emprender reformas políticas y económicas inmediatas, ante la apremiante situación que priva en la isla, lo que coincidió con la dirigencia del Partido Comunista y la Asamblea Nacional de ese país, en su petición al presidente Miguel Díaz-Canel, de llevarlas a cabo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum festejó en la mañanera su cumpleaños número 64, en donde, al término de la misma, recibió las primeras felicitaciones y compartió un pastel con algunos de sus colaboradores. El mejor regalo que recibió fue por la noche, con el triunfo del equipo de México sobre el de la República Checa, que festejó en Palacio Nacional.

Tan tardío fue el acuerdo del Gobierno con los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas, logrado la noche del miércoles, que muchos de sus integrantes no se enteraron y bloquearon accesos a esta capital en autopistas que dificultaron la movilidad en diversos rumbos de la capital.

Un exfuncionario del gobierno priista mexiquense fue detenido como presunto responsable de haber participado en una red de venta de plazas, cuya investigación se amplió al actual.