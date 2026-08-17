• ¿Por qué le quitaron la visa?

Y los que, nos dicen, están empecinados en saber por qué Estados Unidos le retiró a Andrés Manuel López Beltrán la visa son la oposición. En conferencia de prensa el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, dijo que el vecino país tiene una lista grande de causales por la que retira la visa y cuestionó en cuál de ellas está el exsecretario de Organización de Morena. En el mismo evento, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, pidió a la Fiscalía General de la República investigar a Andy. “Podrán decir: ‘una persona más’; así lo quieren vender ellos, una visa menos. No, estamos hablando del hijo del expresidente de México y tenemos serias dudas de que se la hayan retirado por alguna infracción de tránsito o porque se haya quedado uno o dos días más”. Legisladores del albiazul también se dirigieron a Andy para que revele el documento con el que fue notificado de la revocación de su visa. Uf.

• José Ramón, en Disneylandia

Y cuando todavía no se apaga la polémica por el retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán, quien reapareció en el país vecino fue su hermano José Ramón, muy sonriente y de paseo familiar por Disneylandia. Eso sí, nos cuentan, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador no llegó precisamente con la austeridad republicana en la muñeca. En las imágenes difundidas por su esposa, Carolyn Adams, usuarios de las benditas redes sociales identificaron una pulsera Hermès, además de relojes Rolex y Cartier, cuyo valor estimado ronda en conjunto 470 mil pesos. Nadie ha confirmado que las piezas sean auténticas, pero las fotografías resultaron suficientes para agitar a la opinión pública y resucitar el incómodo contraste entre el discurso paterno y los gustos y gastos de la familia. A Andy no lo dejan entrar al país vecino y José Ramón presume que todavía puede hacerlo, y con aparente lujo como carta de presentación.

• Nueva polémica de Alito

Ahora que están de moda los temas inmobiliarios, y no precisamente por sumar productividad a la industria de la construcción, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, nos dicen, será tema de conversación próximamente. De acuerdo con Latinus, el legislador abrió en febrero pasado una compañía dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Nada de extraño o irregular tiene el emprendimiento, si no es porque no reportó la creación de la firma Amoreno&CO, SA de CV, en su declaración patrimonial de 2026, a la que está obligado en su condición de servidor público. Según la información, Alito posee 99 por ciento de las acciones de la empresa, que se constituyó ante una notaría de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de la cual es administrador único. Amoreno&CO, se menciona, fue creada para realizar obras civiles, industriales, comerciales, habitacionales y de infraestructura, así como para la compra, venta, arrendamiento y administración de bienes inmuebles y terrenos. Es otro frente, nos dicen, que le dará armas al Gobierno para fortalecer la investigación en marcha contra el también exgobernador de Campeche.

• Guanajuato, liderazgo nacional

Buena noticia, nos comentan, que Guanajuato destaca por sus altos niveles de certificación policial. Y es que según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2026 del Inegi, la entidad que gobierna Libia Dennise García alcanzó un 99.7 por ciento de avance en la cobertura del Certificado Único Policial (CUP). El estado también destaca en ocupar los primeros lugares en infraestructura y atención a emergencias con 44 centros de atención. Algo está haciendo bien la gobernadora, nos hacen ver, pues en el informe destaca que Guanajuato cuenta con 3 mil 533 cámaras de vigilancia, 14 mil 354 botones de pánico en negocios y despliegue en hogares y escuelas, y figura en el primer lugar nacional entre las entidades que más reportó gasolina asegurada: 4.1 millones de litros. Guanajuato también destaca por ser segundo lugar en ciberinvestigaciones y la recuperación de 401 tractocamiones y 81 camiones de carga, colocándolo en segundo y tercer lugar, respectivamente.

• Asalto a pasajeros de ADO en Veracruz

Madrugada de terror la que vivieron pasajeros de un autobús de ADO sobre la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, al sur de Veracruz que gobierna Rocío Nahle. Y es que un comando armado interceptó a la unidad sobre ese tramo carretero, a la altura del panteón de la localidad de Mapachapa, municipio de Minatitlán, según reportes periodísticos. Los sujetos despojaron a las personas de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias. Nos hacen ver que ya se habían reportado agresiones previas e incidentes parecidos contra transportistas y automovilistas que cruzan la zona sur de Veracruz, sin que las autoridades del Gobierno de Nahle hagan algo para cumplir con su obligación de dar seguridad. De acuerdo con medios locales, viajaban 30 personas, quienes afortunadamente resultaron ilesas y sólo hubo crisis nerviosas, pero… ¿para qué esperar a que pase alguna tragedia para actuar.? Uf.

• Ausentismo en examen de control, otro escándalo

Nos dicen que en la UNAM no esperaban tal ausentismo en la aplicación del examen de control, luego de la crisis en la que autoridades se metieron tras las fallas detectadas en la aplicación en línea de su examen de ingreso a licenciatura. Y es que ayer tocó aplicar la prueba en Tijuana, Baja California, donde apenas 30 por ciento de los estudiantes llegaron a realizar el examen. Nos cuentan que de las dos salas que la máxima casa de estudios habilitó para la evaluación en el Instituto de Investigaciones jurídicas de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, de plano tuvieron que cerrar una porque quedó vacía. Esto sin contar los más de dos mil aspirantes que tampoco acudieron a presentar el examen en Guanajuato y Oaxaca, donde la UNAM reportó asistencia de apenas 44.4 por ciento de jóvenes convocados. Por lo pronto, hoy toca aplicar la prueba en la CDMX, donde están convocados el grueso de los estudiantes: 53 mil 568. Al parecer el escándalo por las irregularidades y fraudes en el proceso de admisión que provocó la salida de Patricia Dávila como secretaria general de la UNAM aún está vivo. Veremos.