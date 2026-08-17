¿Por qué le quitaron la visa?

Y los que, nos dicen, están empecinados en saber por qué Estados Unidos le retiró a Andrés Manuel López Beltrán la visa son la oposición. En conferencia de prensa el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, dijo que el vecino país tiene una lista grande de causales por la que retira la visa y cuestionó en cuál de ellas está el exsecretario de Organización de Morena. En el mismo evento, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, pidió a la Fiscalía General de la República investigar a Andy. “Podrán decir: ‘una persona más’; así lo quieren vender ellos, una visa menos. No, estamos hablando del hijo del expresidente de México y tenemos serias dudas de que se la hayan retirado por alguna infracción de tránsito o porque se haya quedado uno o dos días más”. Legisladores del albiazul también se dirigieron a Andy para que revele el documento con el que fue notificado de la revocación de su visa. Uf.