José Ramón, en Disneylandia

Y cuando todavía no se apaga la polémica por el retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán, quien reapareció en el país vecino fue su hermano José Ramón, muy sonriente y de paseo familiar por Disneylandia. Eso sí, nos cuentan, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador no llegó precisamente con la austeridad republicana en la muñeca. En las imágenes difundidas por su esposa, Carolyn Adams, usuarios de las benditas redes sociales identificaron una pulsera Hermès, además de relojes Rolex y Cartier, cuyo valor estimado ronda en conjunto 470 mil pesos. Nadie ha confirmado que las piezas sean auténticas, pero las fotografías resultaron suficientes para agitar a la opinión pública y resucitar el incómodo contraste entre el discurso paterno y los gustos y gastos de la familia. A Andy no lo dejan entrar al país vecino y José Ramón presume que todavía puede hacerlo, y con aparente lujo como carta de presentación.