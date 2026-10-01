• Insisten en resurrecciones políticas

Vaya coincidencia la que nos dejó ayer la política mexicana, pues mientras el expresidente Felipe Calderón se exponía a protestas durante un foro de derecha en la Ciudad de México, el también exmandatario Andrés Manuel López Obrador reapareció con un muy extenso mensaje desde su retiro en Palenque. Aunque a muchos les cuesta creer que se trató de una simple alineación cósmica, otros no dudaron en leer ambos hechos como una medición de músculo político. Desde su orilla, Calderón aprovechó el Foro América Libre para hablar de democracia, cuestionar a los gobiernos morenistas y llamar a la oposición a reorganizarse. AMLO, por su parte, se agarró de la presentación de su nuevo libro, Pueblo, para reivindicar el movimiento que fundó y que llevó al poder, y volvió a lanzar críticas contra la derecha y algunos de sus viejos adversarios. Dos expresidentes, dos proyectos políticos enfrentados y dos mensajes puestos prácticamente al mismo tiempo. Ninguno ocupa ya la silla, pero ambos, nos dicen, sí demostraron que conservan interés en intervenir en la conversación pública. ¡Qué tal!

• Datos de estabilidad

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Ayer varios asuntos económicos fueron relevantes, pues en principio se realizó la comparencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador, en la Cámara de Diputados, en la que destacó el avance que se tendrá en materia de recaudación a finales de año sin necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal y algunos indicadores relevantes de estabilidad. Por la tarde también se entregó el Informe de Finanzas Públicas y Deuda al mes de agosto en el que, nos comentan, se reforzaron varios de los argumentos planteados por el funcionario a los legisladores. Por ejemplo, los ingresos presupuestarios crecieron 1.3% real anual; la recaudación de IVA, 11.4%; los ingresos petroleros, 10.5%; y el gasto en desarrollo social, 8.4%. Además, se reportó en el documento que el déficit presupuestario fue 276 mil millones de pesos, cifra menor a lo previsto y que el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público —es decir el cálculo de la deuda total neta del Estado mexicano— se ubicó en 51.5% del PIB. Ahí los datos.

• Fotografía regia

Y hablando de expresidentes, nos hicieron voltear también a la foto política que salió anoche del segundo informe de gobierno del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. El priista —quien está bajo los reflectores electorales rumbo a 2027— se hizo acompañar de la crema y nata de la oposición: los dos exmandatarios panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Jorge Romero. Por si la estampa necesitara subtítulos, nos contaron que entre los asistentes se oyeron gritos para que De la Garza se anime —dicen, como si le faltara ímpetu— a buscar la gubernatura de Nuevo León el próximo año. Apenas hace unas semanas, desde Acción Nacional se advertía que el alcalde tendría que definir si participaría en el proceso interno azul o en el tricolor, pues una candidatura común no estaba —en aquel entonces— contemplada. Ayer no hubo anuncio de alianza ni destape formal, pero tampoco hicieron falta vientos para despeinar: dos expresidentes, las dirigencias de los principales partidos opositores y un alcalde al que algunos ya quieren ver en la boleta. Atentos.

• La ley que se volvió meme

Qué discusión la que provocó en el Senado la reforma que la oposición bautizó como “Ley Antimemes”, aprobada ayer con los votos de Morena. Nos cuentan que mientras la 4T insistió en que la modificación no persigue la sátira ni la crítica política, sino que busca sancionar el uso comercial y engañoso de identidades oficiales para cometer ilícitos, desde la contraparte legislativa advirtieron que la redacción podría abrir espacio a interpretaciones contra la libertad de expresión. La panista Lilly Téllez —dicen, fiel a sí misma— hasta llevó unas esposas de utilería a la tribuna, mientras el morenista Gerardo Fernández Noroña respondió que sus adversarios parecían un “meme con patas”. Al final, pese al histrionismo parlamentario, el dictamen no tardó mucho en pasar: en lo general, con 72 votos contra 34 y, en lo particular, con 68 frente a 34. El trámite, nos indican, prosperó con una reserva del oficialista Javier Corral, para precisar el carácter doloso de los delitos y evitar que éste pudiera presumirse. Ahora tocará a los diputados decidir si completa su camino esta reforma que ayer, por cierto, logró convertirse, ella misma, en material para memes. En fin.

• La lealtad de Bugarín

Nos cuentan que no dejó pasar muchas horas la senadora con licencia Jasmine Bugarín antes de responder al llamado que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum para que Morena y ella misma aclararan su situación respecto de la doble nacionalidad. La recién designada coordinadora de la 4T en Nayarit difundió un posicionamiento en el que explicó que nació en California mientras sus padres, campesinos nayaritas, trabajaban allá. La legisladora aseguró que desde hace años realizó los trámites necesarios ante la Cancillería para expresar su renuncia “a toda sumisión, obediencia y fidelidad” a cualquier Estado extranjero, particularmente al estadounidense; determinación que, dijo, fue certificada nuevamente en 2024. “Yo no elegí dónde nacer”, sostuvo, para después remarcar que su lealtad está solamente con México. El pronunciamiento, nos dicen, era más que esperado, pues llega justo cuando la reforma impulsada para exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a una gubernatura puso los reflectores sobre su caso. Pendientes de si surgen más casos similares.

• La caja fuerte del vecino

Curioso episodio el que se vivió ayer en instalaciones vinculadas al PRI, donde un trabajador del área de cocina fue detenido luego de que personal de seguridad lo sorprendiera presuntamente sustrayendo dinero de una caja fuerte que habría dañado con un extintor. La SSC capitalina informó que al hombre, de 68 años, le encontraron 21 mil 700 pesos en efectivo y que fue presentado ante el Ministerio Público. Pero nos cuentan que el episodio todavía tuvo un ingrediente político adicional: ante las primeras versiones, el tricolor salió rápidamente a aclarar que aquello no ocurrió en la oficina de su dirigente, Alejandro Moreno, ni en la Presidencia Nacional del partido, sino “en un inmueble aledaño, ocupado por un sector del PRI”. Aclaración pertinente, sin duda, aunque después de semejante escena —cocinero, extintor, caja fuerte y billetes incluidos— quizá algunos malpensados se quedaron con otra duda: si era el inmueble de al lado, ¿por qué había tanta prisa por aclarar de quién no era la caja fuerte? Je.