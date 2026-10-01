Datos de estabilidad

Ayer varios asuntos económicos fueron relevantes, pues en principio se realizó la comparencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador, en la Cámara de Diputados, en la que destacó el avance que se tendrá en materia de recaudación a finales de año sin necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal y algunos indicadores relevantes de estabilidad. Por la tarde también se entregó el Informe de Finanzas Públicas y Deuda al mes de agosto en el que, nos comentan, se reforzaron varios de los argumentos planteados por el funcionario a los legisladores. Por ejemplo, los ingresos presupuestarios crecieron 1.3% real anual; la recaudación de IVA, 11.4%; los ingresos petroleros, 10.5%; y el gasto en desarrollo social, 8.4%. Además, se reportó en el documento que el déficit presupuestario fue 276 mil millones de pesos, cifra menor a lo previsto y que el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público —es decir el cálculo de la deuda total neta del Estado mexicano— se ubicó en 51.5% del PIB. Ahí los datos.