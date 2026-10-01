Fotografía regia

Y hablando de expresidentes, nos hicieron voltear también a la foto política que salió anoche del segundo informe de gobierno del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. El priista —quien está bajo los reflectores electorales rumbo a 2027— se hizo acompañar de la crema y nata de la oposición: los dos exmandatarios panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Jorge Romero. Por si la estampa necesitara subtítulos, nos contaron que entre los asistentes se oyeron gritos para que De la Garza se anime —dicen, como si le faltara ímpetu— a buscar la gubernatura de Nuevo León el próximo año. Apenas hace unas semanas, desde Acción Nacional se advertía que el alcalde tendría que definir si participaría en el proceso interno azul o en el tricolor, pues una candidatura común no estaba —en aquel entonces— contemplada. Ayer no hubo anuncio de alianza ni destape formal, pero tampoco hicieron falta vientos para despeinar: dos expresidentes, las dirigencias de los principales partidos opositores y un alcalde al que algunos ya quieren ver en la boleta. Atentos.