Insisten en resurrecciones políticas

Vaya coincidencia la que nos dejó ayer la política mexicana, pues mientras el expresidente Felipe Calderón se exponía a protestas durante un foro de derecha en la Ciudad de México, el también exmandatario Andrés Manuel López Obrador reapareció con un muy extenso mensaje desde su retiro en Palenque. Aunque a muchos les cuesta creer que se trató de una simple alineación cósmica, otros no dudaron en leer ambos hechos como una medición de músculo político. Desde su orilla, Calderón aprovechó el Foro América Libre para hablar de democracia, cuestionar a los gobiernos morenistas y llamar a la oposición a reorganizarse. AMLO, por su parte, se agarró de la presentación de su nuevo libro, Pueblo, para reivindicar el movimiento que fundó y que llevó al poder, y volvió a lanzar críticas contra la derecha y algunos de sus viejos adversarios. Dos expresidentes, dos proyectos políticos enfrentados y dos mensajes puestos prácticamente al mismo tiempo. Ninguno ocupa ya la silla, pero ambos, nos dicen, sí demostraron que conservan interés en intervenir en la conversación pública. ¡Qué tal!