El gobierno no se dejaba ayudar ante los apagones

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En el sexenio pasado, cuando empezaron a extenderse cortes de energía por el país, los representantes de la industria y de la academia acordaron con el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, establecer mesas de trabajo para analizar la situación y plantear soluciones técnicas y económicamente viables para evitar que la situación empeorara. Pero el Gobierno no se dejó ayudar.

El 23 de mayo de 2024 se convocó la primera (y única) mesa de trabajo con la participación de los directivos de CFE y funcionarios del Centro Nacional de Control de Energía, a cargo de Octavio Palomino, y de la Comisión Reguladora de Energía, entonces dirigida por Leopoldo Menchi, la industria representada, entre otros, por Salvador Portillo, como presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, y especialistas de la UNAM y del ITAM. Muy bonito, muy todo, pero los representantes gubernamentales no se volvieron a presentar presumiblemente porque querían ver primero qué hueso les tocaría en el siguiente sexenio.

Ese año fue de calores intensos, similares a los de 2023, al punto, que por la fuerte exigencia eléctrica para aires acondicionados y sistemas de ventilación, que la demanda máxima instantánea llegó a un límite de 53 megawatts, al no ser posible abastecerse por una capacidad disponible de 60 megawatts, pero carente de suficiente conexión por la Red Nacional de Transmisión (RNT). Los apagones pegaron en zonas industriales, habitacionales y turísticas. Y siguieron.

La adopción inflexible del precepto legal de que la transmisión es una actividad exclusiva del Estado, impidió una colaboración proactiva para enfrentar la problemática.

Las mesas de trabajo recientemente establecidas con los representantes de gobiernos estatales y municipales pueden ser el camino para plantear colaboración.

Las joyas del turismo todoterreno y AMTAVE. Ayer se presentó uno de los congresos de turismo más interesantes de México, el turismo de aventura que a diferencia del turismo a gran escala, tiene un público selecto que gusta del aire libre ya sea con luna o sol, así como de las buenas compañías: se trata del Segundo Congreso (…) de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura (AMTAVE) que sesionará con 250 expertos en la materia, touroperadores, agencias de viajes y guías de turistas en dos destinos de Nayarit: una en Tepic y la otra en Islas Marías del 3 al 7 de noviembre próximo.

La asociación que presiden Joy Charles busca la profesionalización del turismo sustentable, sostenible y seguro en las zonas naturales que abundan en el país. La actual mesa directiva en la AMTVA, Alexandro Moreno (tesorero), Edgardo Maya (tesorero), Iván Nava (vigilancia) y Claudia Medina (comité de eventos), encuentra en los viajes de aventura el vínculo del turismo comunitario que permite la comercialización de experiencias que proporciona medios de vida a los habitantes de tales zonas… y que con ello protegen y preservan los activos ambientales y multiculturales del país.

La AMTAVE, con el apoyo de la Secretaría de Turismo de Nayarit que conduce Enrique Suárez, la Turística Integral Islas Marías, al mando del Contraalmirante Rafael Gómez Conejo, así como de la Secretaría de Turismo federal, ha dado paso hacia el conocimiento profundo de los ecosistemas en México, de sus oportunidades, así como de sus riesgos, en una de las regiones más feroces del país.

SilverBlue, alianza con Nafin. La nueva es que la firma SilverBlue, de César Urrea, que anunció su acuerdo con Nafin para proporcionar financiamiento estructurado para arrendadoras, el cual está diseñado para impulsar el desarrollo del sector y la inversión productiva en México.

La alianza permitirá fortalecer el acceso de las arrendadoras a fondeos de entre $50 y $300 millones de pesos permitiendo así ampliar el financiamiento productivo otorgado por Nafin y gestionado por SilverBlue para acelerar la inversión en activos que impulsan la competitividad empresarial.

Como contexto, en México, el crédito al sector privado no financiero representa apenas 34.7% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE de 151.8%.

Por su alcance nacional y enfoque multisectorial, el programa busca convertirse en una herramienta relevante para empresas que requieren soluciones financieras de largo plazo y montos significativos para detonar inver-

sión productiva.