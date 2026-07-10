Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En la Cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía durante esta semana, se llevó a cabo la tradicional fotografía oficial de los jefes de Estado y a diferencia de otras ediciones, la de este 2026 es una extrañeza que me hizo extrañar a Justin Trudeau.

La coordinación de este tipo de fotografías obliga a los organizadores a conocer y cuidar las relaciones políticas entre cada país, saber bien quién a lado de quién, y evitar malas caras entre ellos.

Esta vez no funcionó y no solo por la mala relación política y diplomática que tiene Donald Trump, presidente de Estados Unidos con personajes como Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, país a quien h aseñalado como un aliado terrible en la OTAN porque no participan y no pagan.

Curioso que los colocaran tan cerca, pero cabe señalar que en ningún momento cruzaron miradas, especialmente Trump quien siguió las indicaciones para ocupar su lugar y no interactuar con nadie, ni siquiera con Mark Rutte, Secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

No hablemos de la relación entre el presidente norteamericano con la Ministra de Italia, Giorgia Meloni que no tiene forma de ocultar sus gestos de incomodidad cuando están cercas.

La primer foto de arriba es la fotografía oficial de esta edición de la Cumbre, en donde aparece de izquierda a derecha, el Presidente de Croacia, Primer Ministro de Suecia, Presidente de Bulgaria, Primer Ministro de Portugal, Primer Ministro de Albania, Presidente de Turquía, Secretario general de la OTAN, Presidente de Estados Unidos, Primer Ministro de Luxemburgo, Primer Ministro de la República Checa, el Presidente de España y de Chipre.

Laura Garza │ ENFOQUE MANUAL │ Hizo falta Jusitn Trudeau ı Foto: Especial

Le pido que los mire bien, y aunque no los identifique por ser países con poca relación diplomática con el nuestro (en su mayoría), mire a Edi Rama, el Primer Ministro de Albania quien destaca por su altura y sus tenis blancos.

Tenis blancos para ir a un encuentro de líderes internacionales, en donde siempre la formalidad es pilar en los protocolos políticos de vestimenta. No tendríamos ni explicar el por qué.

Atrevido el acto que hizo en acudir vestido de esta manera, aunque se le reconozca su carrera como jugador de basketball. Algunos podrian verlo como un acto de modernidad en estos nuevos tiempos en el que los tenis blancos se utilizan con traje cada vez más, sin embargo no para este tipo de ocasiones y mucho menos si apareces en la primera línea.

Incluso podría ser tomada como una falta de respeto, y es así que me hizo recordar a Justin Trudeau a quien siempre utilizo como referencia en mis clases de imagen polítcia y en mis consultorías a políticos sobre el uso del cuerpo a la hora de este tipo de encuentros, en donde todos compiten y ninguno quiere perder.

Justin Trudeau sabía utilizar su cuerpo para imponer su presencia en cualquier lugar donde lo colocaran. Desde que le asignaban su espacio, se aseguraba que su saco estuviera abrochado, abría el compás de sus piernas y juntaba sus manos.

El hombre es territorial, y su cuerpo es clave para diferenciarse entre el resto de los acompañantes. Aquí le agrego un ejemplo.

En cambio hoy todos salen dispersos, sin una postura tajante de poder frente a la cámara de los fotoperiodistas.

El Primer Ministro de Portugal, Luis Montenegro ni siquiera se abrochó el saco y colocó sus manos por detrás.

Y mire que solo estoy viendo la primera fila, porque si nos fuéramos uno por uno, sería demasiado extenso. En la fotografía tenemos tres líderes de blanco, La Primera Ministra de Dinamarca, La Primera Dama de Hungría y la Alta Representante de la Unión Europea.

Dentro de la uniformidad de colores oscuros entre los hombres, las mujeres en los altos mandos de la política lo comienzan a utilizar aún más para visualizarse ellas y sus discursos. Mucho se dice que habla sobre la unión y la fuerza femenina, sin embargo creo que al repetir ese color, terminan por perderse ante la vista en la fotografía grupal.

A diferencia de Meloni quien decidió más por la discreción con un traje verde olivo.

Y no se diga de Emmanuel Macron, Presidente de Francia quien fue colocado al centro y aparece con unos lentes oscuros de aviador. Recordemos que no es la primera vez que aparece con ellos, debido a una afección médica en us ojo derecho.

Sin embargo pareciera que la formalidad y uniformidad en este tipo de fotografías comienza a perderse por estilos propios, que no quisiera pensar que vienen a romper la rigidez de un protocolo que siempre busca proyectar elegancia, formalidad y poder.

De todo a todo, se extraña un líder como Justin Trudeau en materia de imagen y el buen uso del lenguaje no verbal.