Nubank anuncia inversión millonaria, pero con una larga lista de pendientes

Nubank anunció una inversión de 4 mil 200 millones de dólares para México entre 2026 y 2030, compromiso que fue reiterado durante la reunión que sostuvo su fundador y director general, David Vélez Osorno, con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La fintech brasileña destinará los recursos a fortalecer su infraestructura tecnológica, ampliar su oferta de productos financieros y acelerar su crecimiento en el mercado mexicano, donde se ha convertido en uno de los principales jugadores de la banca digital.

Sin embargo, el anuncio de una de las mayores inversiones del sector financiero en el país no elimina los cuestionamientos que desde hace varios años acompañan el crecimiento de la empresa. Al contrario, conforme aumenta su tamaño y su participación en el mercado, también crece el escrutinio sobre sus prácticas laborales, el costo de sus productos financieros, la atención a clientes y la capacidad de sostener la calidad de sus operaciones.

Uno de los frentes más delicados se encuentra al interior de la organización. Exempleados han promovido demandas y denuncias relacionadas con jornadas de trabajo, cargas laborales, despidos y conflictos internos, mientras que plataformas especializadas de empleo concentran evaluaciones negativas sobre el ambiente de trabajo, la cultura organizacional y algunos procesos de gestión.

A ello se suman los testimonios recopilados por el Business & Human Rights Resource Centre, en los que exempleados de Nu México formularon señalamientos de presunto acoso laboral, discriminación, racismo, homofobia, intimidación y despidos injustificados. Aunque estos testimonios no constituyen resoluciones judiciales ni implican una determinación definitiva sobre los hechos denunciados, sí forman parte del expediente público que ha acompañado el crecimiento de la empresa y que mantiene bajo observación sus prácticas laborales.

Las críticas no se limitan al ámbito interno. Entre los usuarios también persisten inconformidades por los tiempos de respuesta para resolver aclaraciones, reclamaciones y bloqueos de cuentas. La ausencia de sucursales físicas, derivada de su modelo completamente digital, reduce las alternativas de atención para clientes que enfrentan casos complejos o requieren una solución inmediata, convirtiéndose en uno de los principales reclamos conforme aumenta el número de usuarios.

Otro de los puntos que genera mayor debate es el costo de sus productos financieros. La tarjeta de crédito de Nu registra un Costo Anual Total promedio de 186.9 por ciento, uno de los más elevados dentro del segmento fintech en México y por encima del reportado por competidores como Klar, Stori, Mercado Pago y DiDi Préstamos. Si bien la empresa no cobra anualidad y las tasas de interés dependen del perfil de riesgo de cada cliente, el costo financiero puede convertirse en uno de los más altos del mercado para quienes no liquidan el saldo total de sus compras, situación que ha provocado críticas entre especialistas y usuarios.

El crecimiento acelerado de Nubank también implica nuevos desafíos regulatorios. Su proceso para operar como banco y la expansión de su base de clientes colocan a la institución bajo una supervisión cada vez más estricta por parte de las autoridades financieras, al tiempo que elevan la exigencia para mantener estándares de servicio, seguridad tecnológica y protección de datos.

A mayor tamaño, también aumenta el riesgo reputacional. Cualquier interrupción en la plataforma, falla tecnológica, incidente de ciberseguridad o deficiencia en la atención al cliente tiene hoy un impacto mucho mayor que cuando la empresa iniciaba operaciones en México. Mantener el ritmo de crecimiento exige inversiones permanentes en infraestructura, talento, tecnología y servicio, además de responder con eficacia a los cuestionamientos que acompañan su expansión.

La inversión anunciada quiere fortalecer la estrategia de Nubank como uno de sus mercados más importantes en América Latina. No obstante, los 4 mil 200 millones de dólares no resuelven por sí solos los pendientes que siguen bajo el escrutinio público. Las denuncias y testimonios sobre condiciones laborales, los señalamientos de presunto acoso, discriminación y despidos injustificados, las críticas por la atención a clientes, el elevado costo de algunos de sus productos financieros y la presión regulatoria continuarán formando parte de la conversación alrededor de una fintech que presume crecimiento récord, pero que todavía enfrenta importantes desafíos para fortalecer su reputación.

Voz en off. El Congreso Nacional de Agentes Aduanales de la República Mexicana es el encuentro más importante del gremio al reunir a más de 800 agentes y autoridades hacendarias. Justo esta edición que concluirá el 11 de julio y que se celebra en Cancún, Quintana Roo, contempla conferencias, paneles y mesas de análisis sobre los retos de la aduana mexicana, la fiscalización del comercio exterior, la innovación, la digitalización, la facilitación comercial y el cumplimiento normativo. En el marco de la ceremonia inaugural fueron reconocidos Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público; Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur, y Andrés Rohde, de la Academia de Derecho Aduanero, con la Medalla CAAAREM, máxima distinción en materia de comercio exterior entregada por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), presidida por Ignacio Zaragoza Ambrosi, dada su trayectoria y aportaciones al fortalecimiento del comercio internacional en México...