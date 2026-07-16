Reinician “MX Juegos del Hambre” el próximo lunes

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Pasando el jolgorio mundialista del domingo por la tarde, finalizadas las apuestas y la beberecua, el ticket de la cuenta se hará más ostensible: el hecho de que la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y Autoservicio, que encabeza Diego Cosío Barto, notificara la contracción nominal de 1.6% en sus ventas en el mero mes mundialista —que significa caída real de casi 5.2% en términos anualizados— echa por tierra el discurso económico triunfalista y sus cuentas alegres, pues los ciudadanos comunes y corrientes saben que cada vez compran menos productos y servicios con los billetitos que imprime alegremente Banxico de Victoria Rodríguez.

La resaca ya empezó a dejar ver sus estragos: ni la ocupación hotelera estuvo al tope en CDMX, Monterrey y Guadalajara; el volumen de pasajeros internacionales se estancó en junio como lo estuvo en el primer semestre del año y la inversión fija bruta —salvo el brinco de gato muerto de 5% en abril pasado tras una caída de 9% anual— se mantiene estancada.

Las cadenas comerciales minoristas relevantes como Oxxo, que dirige Carlos Arroyo Rico, ya replican las estrategias del pequeño comercio para mantener sus ventas: menor gramaje en cada producto para que el consumidor pueda administrar con mayor facilidad su limitada liquidez como lo hacen los expendios agrupados en el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, que conduce Gerardo Cleto López. Es decir, 100 gramos de sopita de pasta, lata pequeña de sardinas, galletitas y gansititos. A las cadenas minoristas ya sólo les falta el crédito a la palabra como las tienditas de la esquina.

El exiguo empleo formal y el estancamiento de sus salarios en el mediocre promedio de 20 mil pesos mensuales tras la caída de la productividad tras ocho años de aumentos por decreto, detonó una informalidad ocupacional que pronto abarcará 57% de la población económicamente activa.

Las perspectivas de crecimiento económico de los especialistas del sector privado es que el PIB este año tendrá un magro crecimiento de 1.1% y que la inflación repuntará arriba del 4% con todo y lo que subestima el colonizado Inegi, de Graciela Márquez.

Uno de los pronósticos menos favorables para el discurso oficialista lo presenta el área de análisis de Scotiabank, que aquí dirige Pablo Elek Hansberg: un estancamiento económico de 0.7% este año y un desempeño mediocre que no llega al 1.6% promedio del resto del actual sexenio; presiones inflacionarias notables éste y el próximo año y la marcada expansión de la tasa de desempleo, así como una rápida depreciación del peso frente al dólar.

Pero, bueno, ésos son pronósticos. Lo rudo, la cuesta arriba estará de nuevo a la vista en unos cuantos días (como lo advierte la contracción de la recaudación fiscal a junio pasado) sin que medie una docena de frases de apoyo emocional.

Cancelan Feria Ganadera Tuxpan por extorsión. Grave por donde se le vea. La Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, que encabeza Óscar Thomas Obregón, canceló la feria de exposición comercial nacional e internacional que se realizaría entre el 7 y 16 de agosto próximo. Es la primera vez que sucede en 75 años.

El motivo, el mismo que tiene paralizada buena parte de la actividad productiva del país: la extorsión. En este caso, un cobro de 500 pesos que los grupos delictivos exigieron pagar por cada una de las más de 5 mil cabezas que ahí se transaccionan. O sea, unos 2.5 millones de pesos directos (sin contar derecho de piso a prestadores de servicios y productores de otros sectores) es la aspiración de los grupos mafiosos por no “hacer nada”.

Ante tan serio problema, mantienen silencio como momia la gobernadora veracruzana Rocío Nahle y el presidente municipal, el también morenista Daniel Cortina Martínez.

Vaya, hasta parece que quieren darle la razón al jefe de la DEA, Terry Cole.

Cofepris, tirititito contra tequila adulterado. Es un secreto a gritos sobre quienes controlan el mercado de “tequila” adulterado en Tequila, desde cantaritos enmielados con cualquier golosina. Las alertas sobre consumo de diversas marcas de tequilas adulteradas que envía la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios de Víctor Hugo Borja son una receta de mejoralitos ante un Lupus Eritematoso.

El asunto es de seguridad nacional donde el equipo de Omar García Harfuch tendría que estar destacado en el otrora pueblo mágico.

Cruz Roja-USAR ayuda a Venezuela. El reconocimiento que la Cruz Roja Mexicana otorgó a su Equipo USAR Nivel Pesado confirma que la preparación salva vidas, pero también que la cooperación multiplica resultados. Los 15 especialistas mexicanos concluyeron su misión en Venezuela tras rescatar a tres sobrevivientes, localizar a 37 víctimas e intervenir ocho zonas de alta complejidad con apoyo de binomios caninos. La respuesta mexicana también incluyó el respaldo del Gobierno federal.

Las comparaciones son odiosas, pero México envió a la dictadura de Miguel Díaz-Canel, en Cuba, 3 mil 125 toneladas de “ayuda humanitaria” en cuatro entregas. Mucho de ello terminó en el mercado negro militar. Pero los cuates son los cuates.

En el caso de Venezuela se enviaron 388 toneladas de ayuda humanitaria en embarcaciones de la Armada: cuatro potabilizadoras de agua, medicamentos y recursos para la reconstrucción. A ese esfuerzo, se sumó el compromiso empresarial como el caso de FEMSA (que encabeza José Antonio El Diablo Fernández), que aportó dos millones de pesos para facilitar la operación, y Coca-Cola FEMSA que envió 92 mil litros de hidratación para más de 211 mil personas.

En materia de ayuda, cada minuto cuenta. Lo que falta es lo complejo.