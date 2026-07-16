Sin identificar, entregaron piloto a EU

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Reconoció la Presidenta Claudia Sheinbaum que fueron los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad de su gobierno los que, después de una “investigación exhaustiva”, autorizaron en agosto del año pasado la entrega a Estados Unidos de Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, quien el 25 de julio de 2024 trasladara a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, a una pista en Nuevo México, donde fueron arrestados por la justicia de ese país.

En esas reuniones —a la del Consejo de Seguridad Nacional, dijo no haber participado personalmente—, se acordó el envío de 26 delincuentes a EU, entre los que figuró Núñez Ojeda, sin saber que era el piloto de Iván Archivaldo Guzmán López, otro de los hijos de El Chapo Guzmán Loera, lo que cumplimentó el Gabinete de Seguridad sin haberlo identificado y ni se anunciara sanción o relevo de funcionarios que aprobaron ese traslado, atribuido a “un operativo estadounidense que violó la soberanía”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Está en la mira

Culpó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por la difusión de los dos audios en los que ofrece a un supuesto agente del FBI de revelar todo lo que sabe de las Mesas de Seguridad del Gobierno federal, para informarlo al Departamento de Justicia de EU y atenuar acusaciones en su contra, a su antecesor, Jaime Bonilla, exmorenista también, y hoy en otro partido.

Dijo que, tras reconciliarse políticamente con él, fue quien le tendió una trampa al ofrecerle reunirse con personas del vecino país para platicar sobre el tema de su visa cancelada y que grabó y difundió la conversación privada, pero rechazó haber comprometido información sensible al asegurar que “jamás ha traicionado ni traicionaría a nuestra patria”.

Sospechosa, por lo menos, la liberación de José Antonio Cortés Huerta, El Titán, por parte de una jueza en Nuevo León, identificado como líder del Cártel del Noreste, relacionado al huachicol marítimo, capturado en mayo pasado en Monterrey.

Todo parece indicar que en el INE siguen dispuestos a tolerar ilegalidades: el diputado federal de Morena Eric Flores, sin solicitar licencia, acudió ante el Consejo General de ese organismo, el lunes pasado, para presentarse como dirigente del nuevo partido PAZ, antes Encuentro Social.

Por supuesto que tanto el líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal, como la de Morena, Ariadna Montiel, pasaron por alto esa ilegalidad y felicitaron al dirigente de otro partido que seguramente se aliará al que ambos pertenecen en las elecciones de 2027, en caso de que el Verde o el del Trabajo llegaran a dejar de serlo las próximas elecciones.