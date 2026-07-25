La Trata de Personas en Morelos es casi normal; la autoridad hace muy poco para combatir ese delito

El gobierno de Morena no ha enfrentado el serio problema de la trata de personas, denuncia el senador Manuel Añorve Baños, quien lamentó que la actual administración morenista carezca de políticas públicas sólidas de combate y prevención de este delito. La denuncia la llevó a cabo al participar en el 5o Congreso Internacional contra la Trata de Personas, que se lleva a cabo en el Capitolio norteamericano en, la ciudad de Washington, Estados Unidos, el legislador priista lamentó que en nuestro país no se escuche a las víctimas, ni se atiendan los reclamos de diversos colectivos que demandan atención a este flagelo que se traduce en incontrolables índices de desapariciones e incluso muertes. Desde el “Speaker Nancy Pelosi Caucus Room”, de la sede legislativa norteamericana, Añorve Baños dijo que la trata de personas no tiene fronteras, es la esclavitud moderna, “la trata de personas lastima, destruye familias mientras el gobierno no enfrenta las causas ni se hace responsable de atender las demandas”, sostuvo. Aunado a esta inacción gubernamental, Añorve Baños dijo que la administración de la llamada 4T ha ido minando la operación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una de las instituciones autónomas que si atendía los reclamos y que hoy solo es una figura decorativa en el organigrama del Estado mexicano por inoperante. Ante congresistas norteamericanos, el legislador guerrerense hizo un amplio reconocimiento a las mujeres y hombres que valientemente denuncian la trata de personas pese a las resistencias que enfrentan en las fiscalías estatales donde son ignoradas e incluso enfrentan amenazas de los propios tratantes e integrantes de grupos delictivos. “Desde el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C., lo digo con claridad: la relación con Estados Unidos no se fortalece con ocurrencias ni con pleitos. Se fortalece con seriedad, cooperación y una política exterior responsable. Morena ha preferido la confrontación y el discurso político. México necesita exactamente lo contrario: construir acuerdos con nuestro principal socio comercial para generar inversión, empleo y seguridad”. Y el senador guerrerense Añorve Baños convocó a una gran cruzada internacional de concientización para que la sociedad civil entienda que todos podemos hacer un frente para combatir la trata de personas. Mientras la gobernadora calla, el sistema judicial no hace gran cosa para terminar con la “trata de personas”.

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La detención de Ernesto Ruffo y recluirlo en una prisión de alta seguridad, solo refleja el odio hacia la oposición y el sistema ha exhibido el doble rasero en la aplicación de su muy particular visión de la justicia que ha terminado por ser tan facciosa como retorcida. Al adversario todo el peso de la ley, con los de casa, aunque sean delincuentes como Rubén Rocha moya encubrirlo y taparles sus actos delincuenciales.

Cuestión de ver la forma en que se han valido para utilizar el caso Ruffo Appel para enviar un mensaje directo a la oposición que es, sin duda, preocupante: se trata de que sepan todos que Morena tiene el control del país y que lo utilizan contra cualquiera que les resulte incómodo.

El oficialismo implementó una fiscalía que actúa por consigna, para eso puso ahí a la “fiscal carnal” Ernestina Godoy y para rematar, jueces del bienestar, todo ello en un clima de autocracia que cada día se endurece más. Sustituir jueces de carrera por jueces ignorantes que suelen recurrir a la inteligencia artificial ante su total ignorancia, con la playera de Morena bien puesta.

Tiene un ingrediente extra, más bien varios; un viciado proceso en el que el partido guinda consiguió la eliminación de los organismos autónomos así como el secuestro de la CNDH. En resumen, acallar cualquier voz que esté en desacuerdo con ellos, de tal suerte que todos estos instrumentos se construyeron para someter a quienes a cuestionan la cuarta transformación y les resultan incómodos.

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los priistas y panistas llamaron hacer un frente opositor para buscar ganar terreno a Morena que había arrasado en el 2018 pero que se debilitó en el 2021 al perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y 9 de las 16 alcaldías de la CDMX.

Tanto el PRI como el PAN necesitaban de los votos de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado para afianzar terreno y competirle al partido oficial con Claudia Sheinbaum.

La necedad de MC de no querer formar el bloque opositor en 2024, permitió que Morena no solo lograra ganar la Presidencia de México, sino ganar, muy desahogadamente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y con trampas del entonces mandamás Adán Augusto López hacerse también del Senado para poder tener el control total del Congreso.

Obviamente con esos votos de la mayoría calificada en ambas cámaras, se eliminó a la oposición para dejarlos solo con voz, pero sin votos de diputados y senadores para poder frenar a Morena y sus aliados el Verde y PT.

Es una lección que parece que no quieren entender, no solo los de Movimiento Ciudadano sino también los panistas de Jorge Romero que están necios en no hacer alianzas para el 2027 y la Presidencial del 2030.

En la propia Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López sabe que se necesita, hoy más que nunca cerrar filas ante el tema de preso político de Ernesto Ruffo. Enfrente está la maquinaria de San Lázaro que connada Ricardo Monreal y en el Senado, Ignacio Mier.

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