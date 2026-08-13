Empobrecimiento, arma oficial contra la inflación

La reducción del consumo —y por tanto de la demanda— en paralelo con la caída del empleo formal y el crecimiento de la ocupación informal son la base con que la nueva tecnocracia oficial —nada que ver con la formada bajo la disciplina académica de Miguel Mancera Aguayo— cree que un menor ritmo de aumento de los precios equivale a una “reducción de la inflación” y más obtusa cuando considera que la desaceleración del aumento general de los precios responde a la política monetaria aplicada por el Banco de México que encabeza Victoria Rodríguez.

Pero son otros factores muy diferentes y que explica puntualmente el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), que dirige Juan Carlos Anaya. Y esos factores muestran que la visión de los neotecnócratas es igual de chata y contraria al crecimiento sostenible y las nuevas industrias como lo fueron los más rancios tecnócratas de la época neoliberal más acartonada.

Ciertamente la tasa anual de inflación de julio cerró en 3.12%, siendo la cifra más baja desde mayo de 2020. Pero la desaceleración está relacionada en gran medida por el componente no subyacente como alimentos frescos y productos agropecuarios que han respondido a una mejor temporada de lluvias, así como a la contracción en la demanda.

El análisis de los expertos de mercados alimentarios expone que el contraste del componente no subyacente del Índice de Precios al Consumidor ante el desempeño de la canasta básica: mientras el café sube 10.7% y la leche pasteurizada 5.3%, el frijol cae 12.7% y la carne de ave 7.9%. Y aquí los hallazgos más relevantes de GCMA al cruzar datos: Indicador Mensual de Consumo Privado (IMCP) de Inegi señala que el consumo privado apenas avanzó 0.1% en mayo de este año… revelando la debilidad de fondo en el mercado nacional: el gasto en bienes y servicios nacionales creció 1.2% anual, el de bienes y servicios importados aumentó 8.5%.

En otras palabras, el mercado interno no está impulsando el gasto de los hogares, pues en la cruel jugada del “superpeso”, resulta más barato consumir bienes importados que los fabricados en el país. Esta relación por sí sola muestra qué tan infructuoso resulta hasta el momento como política industrial el llamado Plan México encargado a la empresaria Altagracia Gómez.

Por su lado, las ventas al menudeo se muestran en terreno negativo pues en junio las ventas a tiendas iguales cayeron un 1.6% nominal anual, con un crecimiento de apenas del 0.6% de tiendas totales, según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) presidida por Diego Cosío Barto.

La pérdida de empuje del consumo y de la inversión también pasan la cuenta en la generación de empleos formales que conforme a datos del IMSS vio perder casi 20 mil puestos en julio pasado, en tanto que 55% de las personas recurren al mercado informal como una estrategia de sobrevivencia ante la pérdida de oportunidades y estancamiento de la actividad productiva general.

DR Security y la otra modernización del Metro. Las actualizaciones en el Metro de la Ciudad de México no sólo pasan por nuevos trenes o estaciones. Una parte menos visible, pero con efectos directos sobre la operación y los ingresos del sistema, está ocurriendo en sus accesos. La actual etapa incluye 152 equipos de última generación para operar 108 pasillos motorizados en las líneas 2 y 3, además de la renovación de torniquetes en las líneas A y B, con una inversión superior a 130 millones de pesos.

Y es que los nuevos accesos comercializados por DR Security México que tiene a Gustavo Ambriz como director operativo, permiten procesar mayores flujos de pasajeros, reducen tiempos de ingreso y cuentan con mecanismos que facilitan una evacuación más rápida en situaciones de emergencia. Al tener menor desgaste mecánico que los torniquetes tradicionales, también disminuyen las necesidades de mantenimiento correctivo y las interrupciones asociadas a fallas.

Los equipos incorporan sensores inteligentes capaces de detectar accesos sin pago, ingresos en sentido contrario y el llamado tailgating, cuando dos personas intentan pasar utilizando una sola validación. Y así es como la tecnología de DR Security México permite obtener información en tiempo real sobre el flujo de pasajeros, identificar horarios y estaciones de mayor demanda y utilizar esos datos para mejorar la planeación operativa.

Van por MKTTotal por fraude mundialista. Y un grupo de proveedores que participaron en el Fan Fest realizado en el Hipódromo de las Américas durante el Mundial de Futbol 2026 acusaron ser víctimas de un presunto fraude de la empresa MKTTotal, Dinero & Negocios dirigida por Daniel Pérez Alamillo, a quien ya denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Le acusan de ofrecer espacios comerciales dentro del Fan Fest y que se les liquidaría el pago de los espacios en un 100% al término del mismo…, pero a los que sólo se les entregaron 10 espacios de 17 prometidos y por los cuales pagaron.

El pago de las ganancias estimó Pérez Alamillo se realizaría en máximo 5 días a partir de la primera fecha vendida. Pero puros cuernos a la fecha.

Y por ello la denuncia penal por presunto fraude.

También hay “huachicamarón”. Al fenómeno conocido como “huachicol” que rompe la legalidad en las cadenas de producción y suministro de combustibles, ahora se suma el “huachicamarón”, con producto reetiquetado proveniente del Ecuador que, como en el caso de granos básicos, cruzan aduanas como Juan por su casa.

El daño del contrabando del crustáceo no sólo es fiscal, sino reputacional: empresarios serios y cumplidores de la ley pueden ser salpicados por la sospecha de quienes delinquen. Por eso empresas como Petrolíferos Lobo, que lleva Gustavo Ocaña, trabajan en la trazabilidad de las cadenas de valor desde el origen hasta el consumidor final para no verse envueltos en un escándalo con todo y cáscara.