Con el Mundial, ¿cómo nos fue?

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El Mundial de Futbol tuvo lugar del 11 de junio al 19 de julio. En México se jugaron 11 partidos (el 10.58%). El primero el 11 de junio y el último el 5 de julio. 20 días de junio y 5 de julio. Mayoritariamente el Mundial, en México, tuvo lugar en junio. ¿Cómo nos fue, en materia de turismo, en junio pasado (con Mundial), comparando con junio del año pasado (sin Mundial)? Y no nada más con los extranjeros que entraron a México, sino también con los mexicanos que salieron al extranjero.

Para responder podemos consultar, del Inegi, la encuesta de junio de viajeros internacionales, que nos proporciona información, tanto de entradas (de extranjeros), como de salidas (de mexicanos), como del gasto total y el gasto medio (tanto de extranjeros en México como de mexicanos en el extranjero).

Los viajeros internacionales (ya sean extranjeros que entran al país o mexicanos que salen del país), se dividen en dos grupos: turistas y excursionistas. Los turistas se dividen en fronterizos y no fronterizos, y los no fronterizos se dividen en los que entran y/o salen por la vía área y los que lo hacen por la vía terrestre. ¿Cuál de estos grupos está más relacionado con los turistas que fueron al Mundial de Futbol, tanto extranjeros que vinieron a México como mexicanos que fueron a Estados Unidos y/o Canadá? Turistas no fronterizos que entraron y/o salieron por la vía aérea.

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En junio de 2025 (sin Mundial), el número de turistas extranjeros no fronterizos, que entraron al país por la vía aérea, fue 1 millón 849 mil 224. En junio pasado (con Mundial), fue 1 millón 751 mil 818, 5.27% menos.

En junio de 2025 (sin Mundial), el gasto total de los turistas extranjeros no fronterizos, que entraron al país por la vía aérea, fue 2 mil 166.4 millones de dólares. En junio pasado (con Mundial), fue 2 mil 249.0 millones, 3.81% más.

En junio de 2025 (sin Mundial), el gasto medio de los turistas extranjeros no fronterizos, que entraron al país por la vía aérea, fue 1 mil 171.5 dólares. En junio pasado (con Mundial), fue 1 mil 283.8, 9.59% más.

En junio de 2025 (sin Mundial), el número de turistas mexicanos no fronterizos, que salieron del país por la vía aérea, fue 634 mil 746. En junio pasado (con Mundial), fue 655 mil 503, 3.27% más.

En junio de 2025 (sin Mundial), el gasto total de los turistas mexicanos no fronterizos, que salieron al país por la vía aérea, fue 611.1 millones de dólares. En junio pasado (con Mundial), fue 725.2 millones, 18.67% más.

En junio de 2025 (sin Mundial), el gasto medio de los turistas mexicanos no fronterizos, que salieron del país por la vía aérea, fue de 962.7 dólares. En junio pasado (con Mundial), fue de 1 mil 106.3 dólares, 14.92% más.

Resumiendo, comparando junio del 2026 con junio del 2025. Entradas de extranjeros, menos 5.27%. Salidas de mexicanos, más 3.27%. Gasto total de extranjeros, más 3.81%. De mexicanos, más 18.67%. Gasto medio de extranjeros, más 9.59%. De mexicanos, 14.92%.

Conclusiones. Creció más la salida de mexicanos (más 3.27%), que la entrada de extranjeros (menos 5.27%). Creció más el gasto total de los mexicanos en el extranjero (más 18.67%), que el de los extranjeros en México (más 3.81%). Creció más el gasto medio de los mexicanos en el extranjero (más 14.92%), que el de los extranjeros en México (más 9.59%).

Así nos fue con el Mundial. ¿Bien, regular o mal?