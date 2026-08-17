EU cancelará visa a quien sea

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En medio de la defensa oficial y partidista de Andrés Manuel López Beltrán por considerar que la cancelación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos es una presunta injerencia o afectación a la soberanía nacional, la embajada de ese país en México advirtió que ese mensaje es claro para señalar que se cancelará cualquier visa cuando exista razón para ello, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas, al recordar que ese documento es un privilegio, no un derecho.

Al mismo tiempo, ante reclamos, declaraciones y reiteraciones de rechazo a esa decisión por parte del hijo del expresidente de México, el subsecretario de Estado del vecino país, Christopher Landau —al que junto al titular de esa dependencia, Marco Rubio, López Beltrán, en una carta dirigida al mandatario estadounidense Donald Trump, acusara de ser un “quita visas” y jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar y agraviar a otros gobiernos y solicitarle que los destituya— pidió evitar que este “drama político”, afectara la relación bilateral y desvíe la atención de la agenda entre ambos países.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En su gira de fin de semana por Tamaulipas, la Presidenta Sheinbaum acusó a los gobiernos neoliberales de abandonar la salud en el país por una política de privatización, que su antecesor, López Obrador, ofreciera eliminar para convertirla en “mejor que la de Dinamarca”, en la que fracasó y cuyas consecuencias son las que ahora se advierten tanto en esta capital como en otras del interior del país y que ella intenta mejorar desde el inicio de su mandato.

Que siempre sí, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, participará en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA en Buenos Aires esta semana, en la que dará a conocer las acciones de seguridad y combate a éstas en México, lo que tal vez podría aprovechar para conocer la situación jurídica del vicealmirante Fernando Farías Laguna, preso allá hace varios meses.

Éste, junto con su hermano, el Almirante, Manuel Roberto, permanece en el Altiplano, acusados de encabezar una red de contrabando de hidrocarburos en los puertos de Altamira y Ensenada con un cuantioso daño a la economía del país.

Aun cuando la Presidenta Sheinbaum dejó que los partidos políticos decidan si conceden licencia a legisladores que buscarán otros cargos de elección, en la bancada de Morena temen justificadamente quedar desmantelados, porque más de una veintena de curules las ocupan ya sus suplentes, otros solicitarían licencia y el guinda se quedaría sin votos necesarios para aprobar importantes iniciativas como el Presupuesto 2027.