En Sinaloa Incertidumbre Política

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El senador guerrerense Manuel Añorve nos asegura que la acusación del director de la DEA, Terry Cole es una acusación muy directa a los narcopolíticos de Morena, es una acusación grave, es una acusación puntual y por supuesto Morena siempre está en la dinámica de no saber mucho, no saber nada.

fin de semana fue muy importante porque estuvo marcado por quizás, la mayor ruptura que haya registrado, -por lo menos hasta el momento-, ni más ni menos que en el partido Morena y que tiene que ver con el distanciamiento, al borde del quiebre, entre Palacio Nacional y la finca de Palenque.

¿Será que la ruptura puede más que las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum de que ella y su mentor Andrés Manuel López Obrador son uno mismo? Al parecer, sí.

TE RECOMENDAMOS: BAJO SOSPECHA La industria de la extorsión

Desde que inició su gestión, la jefa del Ejecutivo debió aclarar que entre ella y su antecesor, no existe ninguna ruptura, “sino una continuidad con orgullo”. Y yo quiero decirles que el manto o la sábana de impunidad de Morena ya no les alcanza para cubrir tantos escándalos. Déjenme recordarles que sigue vigente y en su casa sin ningún problema toda la corruptela de Segalmex con Ignacio Ovalle, ¿Dónde están los verdaderos responsables de Birmex? ¿Dónde está Andy López Beltrán y José Ramón López Beltrán con los grandes negocios de las obras faraónicas del sexenio de su papá? La impunidad de esta sábana que ya no les alcanza.

Morena tiene una crisis interna impresionante. Morena tiene una contradicción permanente. Por un lado, defienden a Andy López Beltrán y lo hacen ver como el salvador a la patria y por otro lado no dicen nada de José Ramón López Beltrán con su visa y sus paseos en Disneylandia. Sigue la contradicción de Morena porque no tocan a Ojeda, no lo citan a comparecer y ya está Farías en México haciendo señalamientos directos a quien fue su tío político, Mario Delgado.

+++

Y Alejandro Moreno, advirtió que la tibieza del gobierno de México ante la crisis en Sinaloa es inaceptable, y afirmó que su falta de contundencia para exigir la detención inmediata de Rubén Rocha Moya, demuestra que las complicidades pesan más que la ley y la seguridad del pueblo mexicano.

Sostuvo que “Rubén Rocha Moya es Morena, es la cara de Morena, que no se les olvide”, por lo que exigió categóricamente que enfrente la ley, que se le investigue y, como aquí no pueden, que sea entregado inmediatamente a la justicia en los Estados Unidos.

+++

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez confirmó que a partir del próximo 1 de septiembre -una vez que concluyan sus funciones como presidenta de la Mesa Directiva del Senado-, asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, cargo para el que fue nombrada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la legisladora agregó que en su lugar tomará el cargo como senadora de la República su suplente, la maestra Elizabeth Fiesco Díaz.

+++

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de la constitucionalidad de la Reforma que pone diversos candados a la participación de las candidaturas independientes en Michoacán.

Tras la presencia del Movimiento del Sombrero, encabezado por Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, el ministro Arístides Guerrero anunció el retiro de su proyecto para sumar algunas notas que le hicieron llegar sus pares.

A su llegada a la sede de la SCJN, la alcaldesa explicó que el motivo de su presencia era entregar un documento de amicus curiae con la finalidad de que las y los ministros escuchen la postura del movimiento previo a la votación.

Señaló que la intención principal de esta acción es defender el derecho de la ciudadanía a participar en la vida política de manera independiente, sin que se impongan barreras o restricciones que obstaculicen su participación.

ubaldodiazmartin@hotmail.com.mx

www.hombresdelpoder.mx