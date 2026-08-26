Aquí nadie decide por México: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Las investigaciones y decisiones sobre posibles delitos deben corresponder a las instituciones nacionales, no a gobiernos extranjeros, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que “en México, nadie decide por México y criticar que medios de comunicación y redes sociales promuevan noticias falsas o señalamientos contra personas e instarlos a esperar que las instituciones de procuración de justicia realicen investigaciones y el Poder Judicial “cumpla con su función”.

Dijo en la mañanera que esos principios forman parte de la identidad del movimiento político del que proviene, y advirtió que el país no debe regresar al modelo anterior “para poder diferenciarnos de lo que fue el pasado de corrupción y privilegios”, señaló al hacer un llamado a quienes forman parte de éste, a mantener como principios no alcanzar el poder por el poder ni estar al servicio de una élite o de unos cuantos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En medio de protestas, descalificaciones y rechazo, la mayoría morenista en el Congreso de Sinaloa eligió a la diputada federal con licencia y exsecretaria de Educación, Graciela Domínguez, como gobernadora interina de ese estado “hasta en tanto, el doctor Rubén Rocha Moya se incorpore a sus funciones constitucionales y legales”, si es que decide dar por concluida su segunda licencia y regresar a ese cargo.

Hasta ahora, la justicia de Estados Unidos que lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa, junto con ocho de sus exfuncionarios, dos de los cuales se entregaron y admitieron su culpa, sigue sin presentar las pruebas que exige la Presidenta Sheinbaum y, como aseguran que la FGR lo investiga aún por el supuesto abandono de la 4T, no sería remoto que lo intentara.

Comenzó el “destape” de los candidatos de Morena a gobernadores de Aguascalientes, Campeche y Colima, con el disfraz de Coordinadores de la Defensa de la Transformación y de la soberanía nacional: la senadora Nora Ruvalcaba, y los alcaldes con licencia, Pablo Gutiérrez Lazarus, de Ciudad del Carmen, y Rosa María Bayardo, de Manzanillo. Para hoy anunciarán a los de Sinaloa y Querétaro.

Al mismo tiempo, el PT anunció la postulación de la senadora Geovanna Bañuelos, en Zacatecas, donde no habrá más alianza con Morena y el PVEM, como ya lo había anticipado, por los desencuentros con el guinda, camino que puede seguir también el partido ecológico si no le cumplen lo que exige.

Después de estar unos días en esta capital, el aún senador sinaloense, Enrique Inzunza, uno de los exfuncionarios del gobernador Rocha Moya, y al que sus colegas de escaño lo han instado a que solicite licencia, regresó ayer a Culiacán, sin responderles.

De plácemes, oootra vez, Los Chapitos y La Mayiza.