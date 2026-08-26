Del PIB (1/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El 30 de julio el Inegi publicó la estimación oportuna del PIB, para el segundo trimestre, que es un cálculo preliminar y provisional de cuánto pudo haber crecido el PIB.

El PIB es el Producto Interno Bruto, la producción de bienes y servicios para el consumo final, con los que satisfacemos nuestras necesidades, y con la cual se mide el crecimiento de la economía, producción relacionada con la creación de empleos (para producir alguien debe trabajar), y con la generación del ingreso (a quien trabaja se le paga), empleos e ingresos que son condiciones del bienestar.

En términos anuales (comparando con el mismo trimestre del año anterior), la estimación oportuna del PIB para el segundo trimestre del año fue 2.1%, y, en términos trimestrales (comparando con el trimestre anterior), 1.5%.

El 24 de agosto se publicaron los datos observados del PIB durante el segundo trimestre y, en términos anuales, el crecimiento fue 1.9%, 0.2 puntos porcentuales menos que la estimación oportuna, el 9.5%. En términos mensuales el crecimiento fue 1.4%, 0.1 puntos porcentuales menos que la estimación oportuna, el 6.7%. En ambos casos los datos observados resultaron menores que las estimaciones oportunas.

Éste fue, en términos anuales, el crecimiento del PIB en los últimos seis trimestres. Primero de 2025, 0.7%, 0.3 puntos porcentuales más que el trimestre anterior, el 75.0%. Segundo, 0.8%, 0.1 puntos porcentuales más que el trimestre anterior, el 14.3%. Tercero, menos 0.2%, 1.0 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior, el 125.0%. Cuarto, 1.6%, 1.8 puntos porcentuales más que el trimestre anterior, el 160.0%. Primero de 2026, 0.5%, 1.1 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior, el 68.8%. Segundo, 1.9%, 1.4 puntos porcentuales más que el trimestre anterior, el 280.0%.

Éste fue, en términos trimestrales, el crecimiento del PIB en los últimos seis trimestres. Primero de 2025, 0.8%, 1.7 puntos porcentuales más que el trimestre anterior, el 188.9%. Segundo, 0.0%, 0.8 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior, el 100.0%. Tercero, menos 0.1%, 0.1 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior (en este caso, dado que el crecimiento del segundo trimestre fue 0.0%, no se puede calcular el porcentaje). Cuarto, 0.9%, 1.0 puntos porcentuales más que el trimestre anterior, el 1000.0%. Primero de 2026, menos 0.3%, 1.2 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior, el 133.3%. Segundo, 1.4%, 1.7 puntos porcentuales más que el trimestre anterior, el 566.7%.

En términos anuales, un año antes, durante el primer semestre de 2025, el PIB creció 0.8%. Un semestre antes, a lo largo del segundo del 2025, creció 0.7%. Durante el primero de 2026 creció 1.2%, más que en los dos semestres anteriores.

En términos trimestrales, un año antes, durante el primer semestre de 2025, el PIB creció 0.4%. Un semestre antes, a lo largo del segundo del 2025, creció nuevamente 0.4%. Durante el primero de 2026 creció 0.6%, más que en los dos semestres anteriores.

En las cuatro comparaciones los resultados del primer semestre de 2026 fueron mejores. Comparando con el pasado reciente, mejoramos. Comparando con lo que debe ser, crecimiento anual de por lo menos el 4%, y mensual del 1.0%, nos falta mucho.

Continuará.