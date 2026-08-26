Grupo Salinas reporta pagos fiscales por más de 319 mil millones de pesos

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego reportan haber pagado más de 319 mil millones de pesos en impuestos desde 2005, de acuerdo con cifras difundidas por Grupo Salinas, mientras que entre enero y julio de 2026 los pagos fiscales acumulados superaron los 30 mil millones de pesos. La compañía señala que al cierre de este año se agregarán más de 5 mil 900 millones de pesos correspondientes a compromisos derivados del cierre de litigios fiscales, además de los impuestos ordinarios que sus empresas cubren mensualmente.

En el caso de TV Azteca, Grupo Salinas sostiene que en enero pasado quedó liquidado por completo el adeudo fiscal que correspondía a la empresa, mientras que Grupo Elektra mantiene los pagos establecidos en el calendario acordado con la autoridad fiscal. Las cifras colocan el cumplimiento tributario como un componente relevante dentro de la operación financiera de uno de los principales grupos empresariales del país, particularmente por el volumen de recursos destinados al pago de impuestos y por los compromisos asociados a la resolución de controversias fiscales. Grupo Salinas sostiene que la información que acredita estos pagos puede consultarse públicamente y será actualizada de manera mensual, como parte de su estrategia para transparentar su posición frente a los señalamientos sobre sus obligaciones fiscales. El grupo también destaca el peso de sus operaciones en la economía mediante la actividad de sus diferentes empresas, su relación con clientes, proveedores y trabajadores y la generación de oportunidades para más de 200 mil familias vinculadas con sus compañías. Con ello, se busca colocar el cumplimiento fiscal y la continuidad de sus operaciones como uno de los elementos centrales de su estrategia empresarial, al tiempo que mantiene abiertos los canales para consultar públicamente la información relacionada con los impuestos reportados. Para aquellos que son exquistos y gustan de crear especulaciones donde no existen.

Rechazan premio de consolación. Hay un argumento que no puede ignorarse: desde hace 37 años ningún senador del Estado de México ha presidido la Cámara alta. Higinio Martínez lo ha puesto sobre la mesa y tiene sentido. Representa a la entidad más poblada del país y a una de las principales reservas electorales de Morena. Pero cuidado. La presidencia del Senado no puede entregarse como premio de consolación ni como cuota territorial. Higinio no debería llegar porque “ya le toca” al Estado de México. Debería llegar si puede conducir mejor que los demás aspirantes.

La representación mexiquense suma, claro. También manda un mensaje político hacia una entidad que Morena gobierna, pero donde enfrenta grupos, inconformidades y una elección intermedia que nadie debería dar por resuelta. Reconocer al Estado de México puede ser una buena jugada. Hacerlo únicamente para fortalecer una corriente interna sería otra cosa. La diferencia estará en cómo ejerza Higinio el cargo: como presidente del Senado o como jefe de una parcela política.

“Liru Sisa”, 20 años. Little Caesars convirtió el apodo “Liru Sisa”, surgido de manera espontánea entre consumidores mexicanos, en una estrategia de posicionamiento para conmemorar sus 20 años de operaciones en México y fortalecer su relación con el mercado. La marca llevó temporalmente esta identidad a distintos puntos de contacto con los consumidores, desde la transformación de su restaurante insignia en San Nicolás, Monterrey, donde la fachada y la experiencia adoptaron el concepto, hasta el cambio de imagen de todas sus cajas y la modificación de sus perfiles oficiales en redes sociales. La acción estará vigente del 17 de agosto al 1 de septiembre y busca aprovechar una conversación que nació de forma orgánica en publicaciones, memes y comentarios digitales para convertirla en una herramienta de marketing y cercanía con los consumidores. El movimiento resulta relevante desde el punto de vista comercial porque permite a la compañía apropiarse de un elemento generado por su propia comunidad, reforzar la recordación de marca y mantener presencia en la conversación digital sin depender únicamente de campañas tradicionales.

Voz en off. Alcaldes de México entregará el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales a 36 gobiernos estatales y municipales que destacan por iniciativas con resultados en gestión pública, desarrollo social, seguridad, innovación y mejora de los servicios. Del total de galardonados, 27 ya habían obtenido el reconocimiento en ediciones anteriores y 23 municipios recibirán por segundo año consecutivo una estatuilla, aunque en categorías diferentes, lo que refleja la continuidad y diversificación de acciones exitosas en distintas áreas de Gobierno. Asimismo, 13 de los 36 gobiernos reconocidos son encabezados por alcaldesas, prácticamente una tercera parte de los premiados. Gladis López, presidenta ejecutiva de Alcaldes de México, forma parte de la organización de este reconocimiento, cuya recurrencia permite identificar a administraciones que han logrado mantener, fortalecer y evolucionar iniciativas con resultados, además de ampliar sus prácticas hacia diferentes políticas públicas y servicios para la población…