Grupo BMV amplía el acceso de las SOFOMES

El mercado bursátil se consolida como una fuente relevante de financiamiento para las sociedades financieras que están hoy en la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom), que al cierre de julio de 2026 obtuvieron más de 57 mil millones de pesos en la BMV, monto equivalente al 15 por ciento de las emisiones totales de deuda y al 32 por ciento de la actividad del mercado de corto plazo.

En este escenario, Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) refrendó su compromiso como aliado de las Sofomes, para facilitar que más empresas de este gremio accedan de manera ágil al mercado de valores y fortalezcan su capacidad para cumplir con su función estratégica de llevar financiamiento a empresas y segmentos de la población que requieren soluciones especializadas.

Actualmente, más de 20 Sofipos están listadas en la BMV y han accedido a recursos mediante emisiones de deuda de corto y largo plazo, bursatilizaciones y colocaciones de capital. La colaboración entre ambas instituciones, vigente desde 2016, también se refleja en el programa “De Cero a Bolsa”, cuya tercera edición reunió de febrero a agosto de 2026 a fundadores, socios y directivos de más de 80 empresas, de los cuales más de la mitad pertenecen al sector Sofom. Uno de sus primeros resultados fue la incorporación de Credijal, primera empresa graduada del programa en concretar una emisión, por 250 millones de pesos.

Redefinen estrategia Starbucks. Alsea, segundo mayor operador de Starbucks a nivel mundial, designó a Jaime Vásquez como director general de la marca para sus operaciones en 12 mercados, en una decisión orientada a reforzar la gestión y preparar a la cadena para una nueva fase de crecimiento. Con 25 años de trayectoria dentro de Alsea, Vásquez asumirá la conducción de una de las principales marcas del grupo en un escenario de mayores desafíos para el consumo y el desempeño de Starbucks, particularmente en México, por lo que su gestión estará enfocada en fortalecer la operación, elevar la generación de valor y aprovechar oportunidades de expansión en los distintos mercados donde participa la compañía. El nombramiento también permite a Alsea capitalizar experiencia interna para mantener la competitividad de Starbucks y consolidar su aportación al portafolio internacional del grupo.

Ulta Beauty Querétaro. Ulta Beauty amplió su operación en México con la apertura de una nueva tienda en Puerta La Victoria, Querétaro, con la que alcanzó 13 establecimientos en el país y sumó una nueva ciudad a su proceso de expansión. La sucursal cuenta con un portafolio de más de 300 marcas mexicanas, latinas e internacionales en categorías como maquillaje, cuidado de la piel, cabello, fragancias y wellness, además de productos de marcas emergentes, propuestas de K-beauty y una selección de firmas disponibles bajo la categoría “Únicas en Ulta”. La oferta incluye también herramientas y dispositivos de Dyson y Shark, mientras que marcas como e.l.f., NYX, Morphe, Bubble, Sunday Riley, Tula, LolaVie, PATTERN, Peach & Lily, Rizos Curls, Sarelly, Nopalera, Kaja, medicube, Skin1004, TIRTIR y Tocobo forman parte del catálogo disponible. La compañía diversifica su oferta para distintos gustos, estilos y presupuestos dentro de una misma tienda.

Negocio Deportivo. Claro Sports, propiedad de América Móvil, incorporará a la Selección Mexicana varonil mayor a su oferta de contenidos durante los ciclos mundialistas 2026-2030 y 2030-2034, mediante un acuerdo no exclusivo por cerca de 76 partidos en territorio nacional, cerca de 38 por ciclo, que contempla amistosos, encuentros de México como local en eliminatorias mundialistas y cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El acuerdo, que iniciará con las ventanas FIFA de septiembre y octubre de 2026, fortalece el inventario de contenidos premium de la plataforma y amplía sus oportunidades de generación de audiencia, tráfico digital y comercialización publicitaria durante ocho años, cálculos creen que lo que se pagó por esto rondó en los 300 millones de dólares. El negocio que hizo la empresa de Carlos Slim, se suma a otros acuerdos como los Juegos Olímpicos, Liga MX, NBA, MLB, NFL, Fórmula 1, Fórmula E, NASCAR, ciclismo y tenis, incrementando el alcance de sus plataformas de televisión de paga y distribución digital mediante contenidos deportivos de alta convocatoria.

Voz en off. Volkswagen ajustará de manera indefinida uno de los tres turnos del segmento que produce Jetta y Tiguan en Puebla, como parte de una estrategia para dimensionar su capacidad a los volúmenes que demanda actualmente el mercado estadounidense. La medida no contempla el cierre de la planta ni del segmento, por lo que se presume que la producción de ambos modelos está a salvo, aunque con una operación de menor escala. El ajuste implicaría de manera extraoficial la salida de 786 trabajadores y responde al impacto que tienen sobre la estructura de costos y producción los aranceles estadounidenses de 15 por ciento para vehículos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC y de 25 por ciento para los que no las cumplen…