• La pesada carga del apellido

Y el que ayer vivió un momento amargo, tras haber degustado una deliciosa comida en un restaurante especializado en gastronomía española, fue Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que resulta, según lo revela un video que se ha viralizado, que Arturo salía del establecimiento ubicado en Coatepec, Veracruz, cuando le empezaron a gritar “¡fuera Morena, fuera Morena!”. Entonces, una mujer que lo acompañaba se dirigió hacia la mesa donde se encontraban algunos de los comensales que más fuerte gritaban, pero que aprovecharon para recetarle: “¡Gracias por tener al país en la ruina y que Dios los perdone por todo el daño que le han hecho a México!”. Mientras la mujer trataba de articular algún argumento, a lo lejos López Obrador respondía: “Yo no vivo de Morena… No saben ni a qué partido pertenezco”. Es sabido que Arturo ha tenido una relación más bien de confrontación con AMLO aunque en 2018 afirmó que se reconciliaron. El caso es que el apellido sigue pesando… hasta para recibir abucheos. Uf.

• Cruz Azul y el sector construcción

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Con la novedad de que la Cooperativa Cruz Azul, cuyo Consejo de Administración es presidido por Víctor Manuel Velázquez, alcanzó un 18 por ciento de participación en el sector de la construcción. Dato relevante que se agrega a la previsión de alcanzar un crecimiento de 17 por ciento en su producción de cemento para el cierre de 2026. Es sabido que la empresa cerró 2025 con un incremento del nueve por ciento en la producción, con respecto a 2024, gracias a la modernización de infraestructura y su manejo administrativo. Y que esa buena marcha ha llevado por ello a estimar a la cementera que podría cerrar el año con una nueva alza en la producción, particularmente asociada a la recuperación de la planta de Hidalgo, a un nuevo molino en Oaxaca y a la apertura de operaciones en Campeche. Es sabido que en un reciente anuncio de inversiones hecho en la entidad a cargo de Julio Menchaca, la cooperativa informó que concretará una inversión de seis mil 500 millones de pesos para impulsar operaciones ahí. Qué tal.

• Luz en Diputados sombra en el Senado

Vaya contraste el que se dio en las plenarias morenistas de diputados y de senadores. Y es que resulta que en la primera, donde todo estuvo a cargo de Ricardo Monreal, se dio un ejercicio de apertura y transparencia. Al zacatecano se le vio muy cercano de los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, de Hacienda, Édgar Amador; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el canciller, Roberto Velasco, así como de otros funcionarios del Gobierno federal y de Morena. ¿Y hubo algún problema de cohesión ahí? Pues no. Ah, pero una cosa muy distinta ocurrió en la llamada Cámara alta. Ahí la plenaria de los senadores del guinda fue a puerta cerrada y no se permitió el acceso a los representantes de medios de información. Hay quien considera que en el espacio a cargo de Ignacio Mier como que se tiene una visión distinta de la función legislativa y la transparencia. Y que, evidentemente, no se tiene en perspectiva la importancia pública que tiene el diálogo entre legisladores y secretarios de Estado. En fin.

• Reconocimiento tras el Mundial

Se habían tardado, nos comentan, pero al final la Federación Mexicana de Futbol y el Estadio Banorte hicieron un merecido reconocimiento a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y a la Policía de la Ciudad de México por haber garantizado la seguridad de selecciones, instalaciones y aficionados durante el Mundial. La muestra de agradecimiento se ha dado a través de un emotivo video que circula en las redes y en el que se aprecian distintos aspectos de las labores realizadas por los uniformados —desde la vigilancia en tierra, labores de inteligencia y hasta el pilotaje de aeronaves—, intercalados con momentos de algarabía, festejo y, por supuesto, goles de la Selección Mexicana. “Nada de esto habría sido posible sin nuestros héroes… que pusieron el corazón y el alma en cada turno, en cada rincón del estadio y en cada calle de nuestra ciudad. Hicieron de nuestra seguridad su prioridad. Con disciplina, entrega y orden, nos permitieron vivir esta fiesta con el corazón tranquilo. Hoy la Ciudad de México y sus habitantes les reconocen y les abrazamos al decirles: ¡misión cumplida!”. Ahí el dato.

• Confirma Noroña, no sabe perder

Y para variar fue Gerardo Fernández Noroña el que se inconformó con la designación que hizo su bancada en el Senado de Higinio Martínez para que sea presidente de la Mesa Directiva. Lo hizo con un largo escrito que se resume en dos intentos por cuestionar la legitimidad de la decisión. Y es que dice que con su ausencia rompió la unanimidad con la que se anunció que fue electo el legislador mexiquense y, segundo, que dicha designación se dio “en connivencia con la oposición”. “Lo considero un yerro mayúsculo y no deseo guardar silencio al respecto. Detrás de los llamados consensos se diluyen decisiones políticas de las que, más tarde, nadie se hace responsable… Estoy seguro que una presidencia de connivencia con la derecha fortalecerá la ofensiva insidiosa en contra de la 4T”, sostiene en el escrito. Entre quienes conocen a detalle el acontecer en el Senado nos aseguran que le faltó exponer una razón más: su enojo con el hecho de no haber podido repetir en un puesto que ya ocupó y en el que de cualquier manera no había obtenido los apoyos necesarios para ocupar. O sea que es un pataleo. ¿Será?

• Cejas levantadas por Peña Nieto en boda

Vaya reaparición la de Enrique Peña Nieto este fin de semana, nos comentan. Y es que tras varios años de mantener un bajo perfil y sólo de pronto figurar en situaciones sin relevancia, resulta que el expresidente volvió a dejarse ver en una boda en Portofino, Italia, junto al empresario israelí Avishai Neriah. Nada tendría de extraordinario, nos dicen, salvo por un detalle nada menor: Neriah figura en señalamientos publicados por The Marker sobre contratos a empresas israelíes y el negocio de Pegasus —software con el que se habrían intervenido comunicaciones de políticos y líderes de opinión—. Peña Nieto, se ha informado, ha negado esas acusaciones, pero la imagen que se viralizó en las benditas redes hizo poco para mantenerlas en el pasado. Entre cientos de invitados, fotógrafos y mesas disponibles, la casualidad quiso sentarlo cerca de uno de los nombres más incómodos de aquella historia. Hay quienes reaparecen para limpiar su imagen. El mexiquense en cambio, nos refieren, parece haber escogido el álbum equivocado. Uf.