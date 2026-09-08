El segundo piso, casi listo

López Obrador se dedicó en los primeros años de su administración a echar a andar las bases de la llamada 4T. Por más obvio que sea, hay que repetirlo, porque el hecho de que hoy el país esté bajo un nuevo régimen va de la mano del proyecto de López Obrador, en medio de luces y sombras y más de una mentira.

Una de las partes estratégicas tiene que ver con la creación de lo que llaman el segundo piso. Echó a andar un conjunto de reformas de la mano de un Congreso, a modo en el que siempre puede aparecer un Yunes en el camino para alcanzar la mayoría.

Todo lo que se hizo a lo largo de estos años tuvo una prueba de fuego en las elecciones del 24, pero el gran reto lo va a tener en las elecciones intermedias del año que entra. Desde hace tiempo, las instituciones electorales vienen jugando con Morena, en buena medida de eso se trataba en el proceso de elección de los integrantes del INE y del TEPJF. Un consejero electo no tiene experiencia electoral, de no ser que en alguna elección fue presidente de casilla, lo que sí lo distinguía era su militancia plena con Morena.

Esto no tiene camino de regreso. El debate sobre las boletas planchadas, como un claro ejemplo, tiene que ver con esto. No tiene sentido alguno que una boleta que no entró a la urna termine por ser contada, porque al final lo que acabó pasando fue que la plancharon, como si fuera un voto de los ciudadanos. Este debate no es menor. Pinta en buena medida las formas en que se quiere desarrollar el proceso electoral.

Por principio, el INE tendría que bajar esta propuesta, porque está fuera de cualquier orden legal, y, sobre todo, puede estar manifestando una singular preocupación por parte de Morena en el desarrollo del proceso electoral.

No vemos buenos motivos para que el oficialismo esté abiertamente preocupado por el resultado de las elecciones. Todas las encuestas lo colocan con una ventaja considerable en buena parte del país. incluso es muy probable que conserven la mayoría en el Congreso. No parece que vaya a ser como en estos tres años, pero sí, con el peso suficiente para poder hacer muchas de las cosas que, aseguran, les faltan por hacer.

Vayamos de nuevo a los terrenos de los que hemos insistido desde hace al menos seis años. El verdadero adversario de Morena no está en la oposición, está internamente y podría en las próximas semanas enfrentar un conjunto de confrontaciones al interior en la designación de las candidaturas.

Es definitivo que la oposición sigue sacudida y lo único que podría medio hacer que tenga peso podrían ser las alianzas. Sin embargo, éstas parecen antinatura, es cuestión de recordar el costo tan alto que particularmente vivió el PAN por sus alianzas con el PRI. En el caso de MC no hay indicador alguno que pudieran estar pensando en aliarse al llamado PRIAN.

La clave para Morena es cuál será el criterio para seleccionar candidatos, cómo le van a hacer, porque inevitablemente habrá máscara contra cabellera en el camino y ante esto podrían presentarse nuevas alianzas con otros partidos para que las y los que hicieron a un lado alcancen una candidatura. La oposición anda en espera de que salgan las listas para ver a quién se acercan.

Si a algo tenemos que seguirle la pista es a las instituciones electorales. Por ahí pueden pasar muchas cosas en los terrenos de las interpretaciones legales, y más cuando los aparatos están hechos a imagen y semejanza de la 4T.

López Obrador y Claudia Sheinbaum en menos de ocho años han construido un nuevo régimen. Les falta poco para consolidarlo, pero como se ve el proceso electoral, todo indica que, para finales de 2027, habrán terminado su obra, y ahora sí que ya veremos cómo nos va.

RESQUICIOS.

A Trump le urge llegar a las elecciones con parque. Las balandronadas, incluyendo la de ayer en donde México, EU y Canadá son un solo país de consumo interno, y quién sabe qué tan populares sean; en medio de nuestras broncas con este personaje nos tocó lidiar.