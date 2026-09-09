Paquete Económico 2027, en San Lázaro

Después de presentar el Paquete Económico 2027 de su Gobierno a la Cámara de Diputados, entregado la tarde-noche de ayer por conducto del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, los subsecretarios de esa dependencia acudirán hoy a San Lázaro a explicar propuestas y alcances del Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley de Ingresos y Criterios Económicos, en un complicado entorno por falta de crecimiento económico e inversiones internas y externas.

A todo ello se suman las dificultades y problemas para la próxima firma del T-MEC, más allá del optimismo de una negociación por las presiones y amenazas arancelarias del gobierno de Estados Unidos que, como en el caso de Canadá, conforman ese acuerdo comercial en un clima desfavorable por parte del presidente Donald Trump.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Fue más fácil para la Fiscalía General descubrir una bodega rentada a nombre del almirante Manuel Roberto Farías Laguna, que localizar el domicilio de su tío político, el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, para entregarle un citatorio y comparezca en el penal del Altiplano, donde aquél está preso, sobre la red de contrabando de huachicol fiscal que le fuera revelado durante su gestión por el contralmirante Fernando Rubén Alcántar, asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo.

Y es que el abogado Epigmenio Mendieta, que lleva su caso, aseguró que los documentos hallados en ese lugar no estaban firmados por su cliente, sino por el titular de Marina, a quien ha solicitado que acuda a declarar si, como se fue revelado en el transcurso de las investigaciones de esa red criminal, recibió en su despacho al almirante ejecutado que le reveló cómo y quiénes están involucrados.

No es ninguna sorpresa que, en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025, de la OCDE, los resultados de los estudiantes mexicanos hayan alcanzado mínimos porcentajes en matemáticas, lectura y ciencias, a lo largo de sexenios, sin intenciones de mejoría en esas u otras materias, lo que motivó reacciones de diversos organismos para atender ese estancamiento educativo.

La senadora con licencia Julieta Ramírez, aspirante a la gubernatura de Baja California, fue instada por el presidente de la Cámara de Diputados, el pevemista Raúl Bolaños, a aclarar las versiones de que negocia con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo como testigo colaborador y revelar presuntos nexos de sus compañeros de partido con cárteles de la droga.

Por cierto que en la Cámara alta se complica la aprobación de la iniciativa presidencial para anular la doble nacionalidad, porque en las bancadas de sus aliados, algunos senadores del PVEM y Movimiento Ciudadano no están dispuestos a sacarla adelante.