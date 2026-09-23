Arremete Trump contra México en la ONU

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra México, ahora en la Asamblea de General de las Naciones Unidas, de “ser el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga”, a los que designara organizaciones terroristas extranjeras y acusara de ser “enemigos en guerra con la civilización que deben ser asesinados, extraditados o detenidos”.

En el inicio de la reunión anual de la ONU en su sede en Nueva York, calificó de “inaceptable que Estados Unidos comparta dos mil millas de frontera con un territorio controlado por los cárteles y, como acostumbra, dijo estar muy orgulloso de que tiene una muy buena relación con el Gobierno de nuestro país, al insistir en que México debe recuperar el control de su territorio, frente a los enemigos de la humanidad porque “ellos tampoco quieren a los cárteles”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Frente a cuestionamientos y alertas de analistas y especialistas financieros, originados por el nivel de deuda pública del país, la Presidenta Sheinbaum aseguró en la mañanera que su gobierno lleva a cabo una administración responsable de compromisos financieros, por lo que “no hay nada de qué preocuparse”.

Al mismo tiempo señaló que el endeudamiento debe analizarse como proporción del Producto Interno Bruto y aseguró que México mantiene niveles inferiores a lo que registran otros países, además de que cuenta con capacidad para hacer frente a sus obligaciones, tras señalamientos de que el endeudamiento se utilice para financiar pensiones, becas o gasto corriente.

Por cierto que, luego de que el exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, cuestionara los resultados económicos y sociales del actual Gobierno, la Presidenta Sheinbaum pidió ayer que se revise la continuidad de las pensiones de exfuncionarios de esa autónoma institución y documentar quiénes las reciben actualmente y que, en el sexenio anterior, suprimieran las de los expresidentes.

En un artículo publicado en Project Syndicate, si bien reconoció la reducción de la pobreza, Ortiz cuestionó que ese indicador sea suficiente para evaluar el bienestar de la población, cuando, al cierre de 2025 había una informalidad laboral de 55 por ciento —que este año aumentó— y referirse a otros indicadores económicos y servicios.

Como respuesta a las inconformidades de aspirantes a coordinadores de la defensa de la 4T y convertirse en candidatos de Morena a gobernadores de sus estados y su exigencia de que se den a conocer, su dirigente nacional, Ariadna Montiel, ofreció que lo hará al concluir ese proceso en las entidades que están pendientes, entre ellas: Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Nayari y Tlaxcala.

Alerta en entidades del Pacífico por el huracán Polo.