El PT reclama a Morena una Tajada

El líder del PT, un organismo con pocos militantes y muchas exigencias, Reginaldo Sandoval, sabe que Morena tiene presiones fuertes con los candidatos en 17 entidades en donde busca la gubernatura y ahora soltó una frase que todos los morenos no querían escuchar: Morena tiene la postura de que se siente“ muy sobrada“. Es decir que no los necesita en para vencer a la oposición en las entidades como tampoco para obtener mayoría en el legislativo.

Que se sienten hechos a mano porque enfrente no existe, para ellos una oposición que pueda hacer el contrapeso, por eso piensan que pueden ganar solos en el 2027. Y amenaza con el “petate del muerto”, es decir o dejan al PT que gane un gobierno de los que están en disputa o se sale del ámbito de Morena.

El reclamo es porque el partido oficial que dirige Ariadna Montiel y Citlali Hernández, ha designado a su entero interés personal las candidaturas de coordinadores de la soberanía. Se comenta que la misma Presidenta ha dejado la decisión de quienes participen en las elecciones que cada gobernadora o gobernador resuelva a quien va a nombrar.

Han menospreciado al PT y por eso el líder moral de ese partido de trabajadores, el senador Alberto Anaya comenzó a levantar la voz, Morena no los ha tomado en cuenta en estas decisiones como en muchas otras más. Habrá que recordar que es un partido tan importante que hace unas cuentas elecciones no logro obtener ni siquiera el 3 ñor ciento para conservar el registro, tuvieron que e inventar un proceso en Aguascalientes para que ese partido conservara su registro.

Morena sabe que no puede minimizar más al PT ni al Partido Verde que son sus aliados, porque sin ellos, o sin el puro PT no le alcanzarán los votos para aprobar las reformas que todavía pueda mandar la señora Presidenta Claudia Sheinbaum.

No es la primera vez que el PT se levante en armas, fueron ellos y en conjunto con el Partido Verde de Manuel Velasco los que frenaron la reforma que quería Palacio Nacional aprobar la revocación de Mandato de la Presidenta en el 2027. Hoy se sienten con derecho propio para que Moena apoye a su candidato en Zacatecas, pero esa decisión está tomada y va a ser una gente cercana a la familia Monreal.

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Y la dirigente del partido Morena no levantará nuevas encuestas para medir a los aspirantes a gubernaturas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló Ariadna Montiel.

la presidenta nacional del partido guinda dijo que los aspirantes de esas fuerzas políticas ya fueron incluidos en las mediciones mediante las que se elegirán a los coordinadores en defensa de la transformación, el eufemismo que se utiliza designar sus precandidatos a gobernadores en 17 entidades.

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El presidente del Senado Higinio Martínez Miranda, afirmó que México mantiene una “lucha permanente” contra el crimen y la delincuencia organizada, por lo que las críticas de Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU, sólo forman parte de las expresiones que son características del mandatario.

Martínez Miranda señaló que las acusaciones contra México no corresponden con la realidad; además, dijo, parte de los problemas señalados por el presidente de Estados Unidos también ocurren en la Unión Americana.

No obstante, sostuvo que estas declaraciones no afectan a nuestro país, porque las autoridades mexicanas tienen claridad sobre las acciones que realizan en contra de la delincuencia.

“Yo diría que estamos acostumbrados ya los mexicanos a escuchar este tipo de señalamientos del Presidente de los Estados Unidos y no debe sorprendernos, porque es su estilo, es su forma, es su característica”, insistió.

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