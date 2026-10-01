¿Sobre cuántas pioneras se sostienen nuestros museos?

Por: Yaloani Méndez

@Yaloani_M

De acuerdo con las más recientes Estadísticas de Museos del INEGI, el 54.3% de quienes los visitan en el país son mujeres. Un dato interesante porque, si revisamos años anteriores, este porcentaje fluctúa, pero mantiene una misma tendencia. Es inevitable preguntarse: ¿las mujeres gustan más de los museos?, ¿tienen más posibilidades de acceder a ellos?, ¿tienen más tiempo? o ¿será que son facilitadoras para llevar a los hijos? ¿Qué relación tienen las mujeres con los museos? Esta última pregunta es una trampa que, como en la madriguera del Conejo Blanco de Alicia, nos abre un portal en el que con letras rojas nos aparece otra: ¿cuál es la estadística de mujeres que trabajan en o para museos?

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Y de ahí partimos para la columna de este mes. Porque dos noticias sobre pioneras nos invitan a reflexionar sobre los retos que han enfrentado las mujeres para abrirse paso en el mundo de los museos.

El pasado 1 de septiembre, a semanas de haber cumplido 100 años, Geles Cabrera falleció. Los medios destacaron su paso por este mundo como pionera en la escultura en México.

Sus aportaciones artísticas son notables: el erotismo femenino desde una mirada poética y no objetual, el encuentro entre danza y escultura para dar movimiento al bronce, la terracota, el alambre, la piedra y demás materiales con los que experimentó durante su trayectoria... Sin embargo, la palabra pionera resuena, y apuntala algo fundamental en ella: los esfuerzos extraordinarios que realizó. No hace falta revisar mucho para encontrar que Geles Cabrera tuvo un museo: el Museo Escultórico. En 1966, la artista abrió las puertas de su casa en Coyoacán “con el objetivo de expandir la definición de la escultura”, señaló el curador Pedro Reyes en la exposición “Geles Cabrera: primera escultora de México”, en el Museo Experimental El Eco en 2018.

El objetivo se cumplió por más de 20 años: hasta 1990 con sus puertas abiertas y hasta 2010 con visitas agendadas. La supervivencia del museo dependía de la gestión de Geles.

Y aquí reside uno de sus mayores esfuerzos: abrir un espacio para presentar su obra, exhibirla desde una perspectiva contemporánea y artística, musealizar un espacio fuera de la institucionalidad y aspirar a una independencia cultural. ¿Te imaginas a un artista vivo que no requiera una relación cercana con alguna autoridad (de cualquier tipo) para lograr que su obra trascienda, sin las herramientas que hoy tenemos?

Nuestra segunda noticia llegó el 15 de septiembre. Mientras nos preparábamos para disfrutar algún platillo especial por las festividades patrias, las redes oficiales del Met de Nueva York publicaron: “Hoy hemos iniciado las obras de la nueva ala Oscar L. Tang y H.M. Agnes Hsu-Tang”.

La nota fue retomada por varias cuentas porque el museo está designando un espacio que dará cobijo a su colección perteneciente a los siglos XX y XXI, el cual incluye “avances críticos en accesibilidad, infraestructura y sostenibilidad”, apuntó el Met.

Pero también porque resulta interesante saber que este ha sido diseñado por una arquitecta mexicana: Frida Escobedo, quien es también una pionera. Es la primera mujer en realizar una tarea de este tipo en los 156 años de historia del museo.

¿Qué ha tenido que pasar para que Frida pudiera recibir este encargo?

Es curioso revisar la página de su estudio y encontrar que su primer proyecto en un museo fue en 2010, en el Museo Experimental El Eco, donde ganó la primera edición del concurso Pabellón Eco, en el cual se invitó a los participantes a proponer intervenciones arquitectónicas efímeras para su patio principal.

Uno observa las fotografías del proyecto y encuentra tabicones grises apilados como esculturas arquitectónicas que, a lo largo de cuatro meses, se fueron modificando, lo que permitió generar diferentes escenarios. Ocho años más tarde, a ese mismo espacio llegaría la revisión de la pionera de la escultura: Geles Cabrera. La última exposición en vida de Geles fue en 2025, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, mientras Frida actualmente se encuentra trabajando como codiseñadora del proyecto “Centro Pompidou” en París.

¿Cuántas pioneras hará falta reconocer? ¿Sobre cuántas pioneras más se apuntalan nuestros esfuerzos?