El PT, el Verde reclaman gubernaturas para su gente

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La fiesta de quince años de Morena en el Auditorio Nacional, con cupo de diez mil personas, agrupó a toda la crema y nata del partido y uno que otro personaje señalado por Estados Unidos de tener vínculos con los malos. Sobresalió el hijo del expresidente Andy, quien a persar de la mala fama y de ser acusado de realizar negocios turbios, muchos deseaban tomarse la foto.

Apareció el hijo López Obrador, Andy López Beltrán, un personaje que está en boca de los Estados Unidos por aquello del huachicol y que salió a flote por la aparición en Europa de Amílcan Olán, a quien señalan como su operador financiero.

Llegaron los gobernadores morenistas, los fundadores del partido, la militancia clasificada, y los representantes del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal de Diputados y del Senado, Higinio Martínez, presidente y de la JUCOPO, Ignacio Mier. En ese acto se dio una aparente. Unión, pero en los 17 estados donde habrá elecciones de gobernandor, la pelea sigue muy fuerte,especialmente en Nuevo León, en donde la Tia Tatis Cloutier, simplemente dice “no jalo”, la encuesta estuvo amañada.

+++El mismo día en que se rindió homenaje a un diario que acompaña sus crónicas sobre el deporte con una sección dedicada a la información general en la que se sostiene una justificada posición crítica, la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados aprobó una reforma legal que encierra un nuevo ataque a la libertad de expresión.

Ese nuevo atentado contra un derecho fundamental de las personas se materializó ayer mismo en la mencionada Cámara de Diputados con el respaldo de la mayoría aplastante del oficialismo mediante la aprobación de una reforma supuestamente enfocada a hacer que se cumpla la “responsabilidad” en servicios de Internet y evitar violaciones a los derechos de autor, conocida coloquialmente como Ley Antimemes.

Y reporteros dejan en claro la diferencia entre el ejercicio del derecho a la información y las expresiones de respaldo destinadas al público, pero sin respetar lo fundamental, el derecho de todo individuo a manifestar su forma de pensar.

“No pensamos todos igual, no tenemos las mismas prioridades ni las mismas ideas sobre el futuro. Y eso no es una debilidad de nuestra democracia, es precisamente una de sus razones de ser. La democracia no consiste en pensar igual, consiste en haber construido instituciones donde nuestras diferencias pueden convivir.

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Morena no pudo sacar de manera tersa las candidaturas de los defensores de la 4T en 17 estados del país. En las nominaciones hubo sorpresas, incredulidad, enojos, amenazas de rompimiento y hasta amagos de boicotear a los agraciados y agraciadas.

Varias de esas entidades reflejan el coraje, la irritación y desagrado de aquellos que no fueron considerados. Es que si bien los primeros diez nominados salieron sin causar revuelo, por tratarse de aquellos que siempre fueron los favoritos para la designación y contaron además con el respaldo de los gobernadores en donde Morena mantiene el estado bajo su control, en los restantes siete si hubo descontento.

Morena cambió su método de selección, aunque siguió manteniendo las encuestas como el eje central de sus decisiones.

Eso permitió que se produjeran sorpresas en algunas de las designaciones. Baja California fue la primera de ellas, pues se pensaba que la información difundida en la que se asentaba que Julieta Ramírez se ofreció a las autoridades de Estados Unidos como delatora, le restaría puntos, lo que no sucedió, aunque sí dejó rencor entre los que fueron desechados.

En Baja California Sur ocurrió algo similar, pues la nominación de Manuel Cota, sorprendió al rebasar a Milena Quiroga, la favorita del gobernador Víctor Manuel Castro.

Sonora permitió al gobernador Alfonso Durazo sembrar a su “corcholata” Lorenia Valles, dejando molestia en Célida López.

Zacatecas generó descontento con la nominación de Verónica Díaz Robles, por su relación con la familia Monreal y la inconformidad de Geovanna Bañuelos, quien anhelaba esa posición para el PT, mientras que Ulises Mejía se mostraba desconcertado.

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Reginaldo Sandoval, líder de los diputados del Partido del Trabajo (PT), presentó a Raúl Morón como su coordinador de afiliación en Michoacán. El anuncio se da a unos días de que el senador con licencia no fuera elegido por Morena como defensor de la transformación en esa misma entidad.

La designación se hizo por redes sociales y el PT no explicó si se trata de una ruptura con Morena en Michoacán, con miras a designar a Morón como su aspirante a la gubernatura.

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