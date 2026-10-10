• Ojo: audios bajo sospecha

Y mientras en México avanza la discusión sobre cómo regular el uso de la Inteligencia Artificial, esta semana se encendieron las alertas por la circulación de audios apócrifos atribuidos a autoridades del sector energético. Se trata de contenidos elaborados con esta tecnología, capaces de imitar voces y generar confusión entre quienes los reciben. El episodio evidencia que el uso indebido de la IA es una práctica que se está volviendo cotidiana y que obliga a extremar precauciones, sobre todo, cuando se pretende atribuir declaraciones a funcionarios públicos para generar bulos de alto impacto. Los expertos advierten que, en estos casos, confirmar el origen del audio y acudir a canales oficiales es la mejor defensa frente a los intentos de engaño. No hay que dejarse llevar por lo que parece real. Como decía muy viejo anuncio de TV: ojo, mucho ojo.

• Felifer, a un pasito de la coordinación

TE RECOMENDAMOS: CARTAS POLÍTICAS Desempeño estatal y legitimidad democrática

Y es en Querétaro donde en breve se estará pintando con más claridad lo que será el escenario electoral del año entrante. Y es que resulta que ayer corrió la versión de que la encuesta interna que realizó el PAN para elegir a quien será su coordinador de la defensa de la patria, la familia y la libertad —lo que en términos llanos significa que será, en los momentos legales oportunos, su candidato a la gubernatura— fue Felipe Fernando Macías, a quien todo mundo conoce como Felifer y que hoy gobierna el municipio de Querétaro capital. Desde hace ya varios meses, entre los que conocen la política estatal, lo tienen en el número 1 de su lista, por lo cual de confirmarse el dato de la encuesta, entonces habrían acertado en sus pronósticos. A Felifer lo consideran carta fuerte, nos comentan, porque ha ido dando pasos relevantes en su carrera política: empezó como regidor, para luego ser diputado federal en dos periodos consecutivos. Pendientes.

• Crisis de la 4T en Colima

Con la novedad de que la alianza electoral cuatroteísta en Colima cruje. Y es que resulta que ayer Virgilio Mendoza renunció a su cargo como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, tras expresar su oposición de pelear al lado de Morena por la gubernatura. Es sabido que en el proceso interno del guinda fue designada como coordinadora de la defensa de la transformación Rosi Bayardo, presidenta municipal con licencia de Manzanillo. Y que precisamente eso fue lo que provocó que el senador mandara a volar a su partido. “Mi decisión es dejar la dirigencia del Partido Verde. Yo no estoy de acuerdo como colimense que se dé esa alianza. Hay un 60% de colimenses, de mujeres y hombres que desean un cambio”, refirió, antes de advertir que se opone a avalar un proyecto encabezado por quien “dejó mucho que desear” en Manzanillo. Virgilio llamó a los otros perfiles que también suspiran por la postulación —Mely Romero Celis, del PRI, Riult Rivera Gutiérrez, del PAN, y Margarita Moreno González de MC a construir un frente opositor. Uf.

• Habrá otra reunión con Johnson

Con la novedad de que habrá una nueva reunión, esta vez sí para hablar temas de la relación bilateral entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. Y es que es sabido que el jueves pasado ambos se encontraron en Palacio Nacional, sin embargo, ayer la mandataria aclaró que sólo se abordaron temas de tipo comercial y sobre el ambiente favorable para la inversión en México, por lo que una reunión posterior con el representante diplomático sería para hablar de temas de seguridad y cooperación policial. Nos piden no perder de vista que la posibilidad del nuevo encuentro poco después del diferendo provocado por una iniciativa del gobierno de Querétaro, que encabeza Mauricio Kuri, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, de una Academia “internacional” que tendrá su sede en esa entidad. “Ya quedamos de reunirnos pronto con el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador para ver temas particulares”, refirió la Presidenta ayer. Ahí el dato.

• Otra vez desquiciaron

Con la novedad de que, otra vez, miles de capitalinos resultaron afectados por un conflicto interno del sindicato de trabajadores del IMSS. Y es que es sabido que grupos disidentes protestan contra su dirigencia actual, además de plantear exigencias que, nos hacen ver, no está en manos del Gobierno federal resolver, como la exigencia de que haya un nuevo régimen de pensiones. Es sabido que el grupo inconforme rechaza el aumento salarial de este año de 6.8%. Se sabe que el sindicato convocó a una consulta para que la base vote el 14 de octubre, con voto secreto y acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo, pero los rebeldes se han separado de esta propuesta y aunque no representan una mayoría —el SNTSS tiene 475 mil agremiados—, han optado por desquiciar vialidades. Ayer, ante el nivel de afectación que provocaron, en algunos puntos la Policía tuvo que replegar a las células de manifestantes que tenían estranguladas varias vialidades.

• Aceleran decreto contra contenido violento

Con la novedad de que a más tardar la próxima semana habrá ya un decreto para blindar a menores de contenidos violentos en las ya no tan benditas redes ni en otras plataformas digitales. Ayer se informó que esta regulación obligará a las plataformas a desarrollar “todos los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes no puedan tener acceso a esos contenidos”. Se tiene previsto que el martes o a más tardar el miércoles, se tenga el listo el documento que aparecerá en el Diario Oficial de la Federación y que tendrán que redondear durante el fin de semana la Consejería Jurídica, a cargo de Luisa Alcalde y la Agencia de Transformación Digital, que lleva José Merino. Se espera que por el momento el documento establezca obligaciones, aunque en un momento posterior no muy lejano, se establecerían sanciones por incumplimiento. El Gobierno descarta que pueda haber oposición a esta medida. Tiene sentido lo anterior tras el ataque a una escuela en Coahuila en la que perdió la vida una maestra. Pendientes.