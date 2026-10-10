Aceleran decreto contra contenido violento

Con la novedad de que a más tardar la próxima semana habrá ya un decreto para blindar a menores de contenidos violentos en las ya no tan benditas redes ni en otras plataformas digitales. Ayer se informó que esta regulación obligará a las plataformas a desarrollar “todos los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes no puedan tener acceso a esos contenidos”. Se tiene previsto que el martes o a más tardar el miércoles, se tenga el listo el documento que aparecerá en el Diario Oficial de la Federación y que tendrán que redondear durante el fin de semana la Consejería Jurídica, a cargo de Luisa Alcalde y la Agencia de Transformación Digital, que lleva José Merino. Se espera que por el momento el documento establezca obligaciones, aunque en un momento posterior no muy lejano, se establecerían sanciones por incumplimiento. El Gobierno descarta que pueda haber oposición a esta medida. Tiene sentido lo anterior tras el ataque a una escuela en Coahuila en la que perdió la vida una maestra. Pendientes.

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