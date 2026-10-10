Habrá otra reunión con Johnson 

Con la novedad de que habrá una nueva reunión, esta vez sí para hablar temas de la relación bilateral entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. Y es que es sabido que el jueves pasado ambos se encontraron en Palacio Nacional, sin embargo, ayer la mandataria aclaró que sólo se abordaron temas de tipo comercial y sobre el ambiente favorable para la inversión en México, por lo que una reunión posterior con el representante diplomático sería para hablar de temas de seguridad y cooperación policial. Nos piden no perder de vista que la posibilidad del nuevo encuentro poco después del diferendo provocado por una iniciativa del gobierno de Querétaro, que encabeza Mauricio Kuri, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, de una Academia “internacional” que tendrá su sede en esa entidad. “Ya quedamos de reunirnos pronto con el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador para ver temas particulares”, refirió la Presidenta ayer. Ahí el dato.

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