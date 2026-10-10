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• Felifer, a un pasito de la coordinación 

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Rozones Foto: Imagen: La Razón de México
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Y es en Querétaro donde en breve se estará pintando con más claridad lo que será el escenario electoral del año entrante. Y es que resulta que ayer corrió la versión de que la encuesta interna que realizó el PAN para elegir a quien será su coordinador de la defensa de la patria, la familia y la libertad —lo que en términos llanos significa que será, en los momentos legales oportunos, su candidato a la gubernatura— fue Felipe Fernando Macías, a quien todo mundo conoce como Felifer y que hoy gobierna el municipio de Querétaro capital. Desde hace ya varios meses, entre los que conocen la política estatal, lo tienen en el número 1 de su lista, por lo cual de confirmarse el dato de la encuesta, entonces habrían acertado en sus pronósticos. A Felifer lo consideran carta fuerte, nos comentan, porque ha ido dando pasos relevantes en su carrera política: empezó como regidor, para luego ser diputado federal en dos periodos consecutivos. Pendientes.

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