Crisis de la 4T en Colima 

Con la novedad de que la alianza electoral cuatroteísta en Colima cruje. Y es que resulta que ayer Virgilio Mendoza renunció a su cargo como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, tras expresar su oposición de pelear al lado de Morena por la gubernatura. Es sabido que en el proceso interno del guinda fue designada como coordinadora de la defensa de la transformación Rosi Bayardo, presidenta municipal con licencia de Manzanillo. Y que precisamente eso fue lo que provocó que el senador mandara a volar a su partido. “Mi decisión es dejar la dirigencia del Partido Verde. Yo no estoy de acuerdo como colimense que se dé esa alianza. Hay un 60% de colimenses, de mujeres y hombres que desean un cambio”, refirió, antes de advertir que se opone a avalar un proyecto encabezado por quien “dejó mucho que desear” en Manzanillo. Virgilio llamó a los otros perfiles que también suspiran por la postulación —Mely Romero Celis, del PRI, Riult Rivera Gutiérrez, del PAN, y Margarita Moreno González de MC a construir un frente opositor. Uf.

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