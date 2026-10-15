Amenaza escalar conflicto

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras en la Cámara de Diputados las bancadas de Morena y sus aliados aprueban la Ley de Ingresos del próximo año con cuanto aumento propone, incluido el endeudamiento del país en 1.7 billones de pesos más, sus habitantes enfrentan grave crisis en la atención de salud pública, aunado a un conflicto que, en el sindicato de trabajadores del Seguro Social, amenazan escalar si se rechaza el incremento salarial propuesto para ellos.

Al cierre, anoche, de la consulta nacional a trabajadores y jubilados, el representante de éstos, Eduardo Vinicio Martínez González, exigió que se cuente boleta por boleta delante de ellos, se elabore un acta, antes del cierre de las urnas, para que haya garantías de que fue la voluntad de ellos rechazar o no el aumento ofrecido de 2.9 por ciento al salario y 3.9 para ayuda de renta.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Con el pretexto de combatir la evasión fiscal, diputados de Morena, PT y PVEM, aprobaron en San Lázaro las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en tanto en el Senado, le dieron luz verde a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con la que la oposición advirtió que se afectarán los ingresos municipales en las entidades.

Para comprobar las denuncias de desabasto de medicamentos en el sector salud, desde el Gobierno se ordenó a funcionarios de Birmex y a distintas áreas acudir a los hospitales a comprobar los faltantes y no depender de reportes oficiales.

Después de que Morena se anticipara ilegalmente a designar a sus candidatos a gobernadores en 17 entidades, como “coordinadores” de la defensa de la 4T, solicitó al Tribunal Electoral sancionar a Movimiento Ciudadano por actos de campaña con el respaldo a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

Siguió la violencia en el municipio morelense de Totolapan, tras la captura y liberación de José David Vergara, El Güero Gym, uno de los líderes del grupo criminal Pueblos Unidos, y se extendió a Tlayacapan, Yautepec, Yecapixtla y Cuautla, que paralizaron algunas actividades por amenazas.

Con todo y el reforzamiento de efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y de la FGR, en Sinaloa, oootro exlíder ganadero de Escuinapa, Alberto Salcido Rivera, fue ejecutado en su negocio de verduras y frutas, luego de que, apenas el lunes, fuera también asesinado el Coordinador de Protección Civil de ese municipio, Francisco López Bribiesca.

No sólo en Nuevo León los aspirantes de Morena a gobernadores que perdieron en la “consulta interna” siguen en rebelión en otros estados y amagan con buscar apoyos de otros partidos.