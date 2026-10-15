Clonan voces de ministros y políticos para extorsionar

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Una red de delincuentes dedicada a la extorsión con inteligencia artificial fue detenida. Se hacían pasar por ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales y hasta servidores públicos de la Presidencia de la República.

Se dedicaron a extorsionar desde por lo menos 2021 y lo hicieron hasta su detención. En esos cinco años fueron perfeccionando sus engaños, porque la tecnología avanzó de una manera drástica y ellos avanzaron con ella.

Trabajaban en familia. La Fiscalía del Estado de México y la SSPC detuvieron en Metepec a Luis “N”, exsecretario de Finanzas de Michoacán; a su esposa, Liliana; a sus hijos Luis Samuel y Aimee de Guadalupe, y a su escolta, Agustín Arturo.

¿CUÁNTOS HABRÁ?

Los detenidos por autoridades federales y estatales son un exfuncionario y su familia ı Foto: Especial

Suplantar la identidad de una persona hoy se puede hacer. Se puede copiar su voz, su manera de hablar, sus muletillas y hasta su imagen. Y cada día los delincuentes se sofistican más para lograrlo. Lo que necesitan es información. Por eso clonar a políticos, funcionarios, ministros, periodistas o creadores de contenido es más fácil que clonar a cualquier otra persona, ya que hay muchísimo material de ellos en la red.

Muchos videos, entrevistas, sesiones públicas, discursos, declaraciones. Con eso se entrena a los programas de inteligencia artificial. Entre más voz y más video haya de alguien, más parecido a la realidad es el resultado.

Hoy todavía se puede distinguir cuando un audio o un video está hecho con inteligencia artificial. Un oído atento nota la entonación plana, por ejemplo, en las pausas y en la forma de hablar, en la sincronización del audio con la voz. Pero cada versión es mejor que la anterior, y lo que ayer sonaba falso mañana va a sonar exacto.

Luis Miranda Contreras y su familia fueron detenidos en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec. Tenían propiedades y muchos autos de lujo.

Qué tragedia que un padre de familia involucre a sus hijos, esposa y hasta al escolta para hacer extorsiones. El 6 de octubre un juez los vinculó a proceso por extorsión con prisión preventiva justificada y están en el penal de Almoloya. Por lo pronto, existe en la ley la presunción de inocencia, pero la Fiscalía del Estado de México ha entregado ya todas las pruebas y una carpeta de investigación bastante robusta para sustentar el caso.

Luis Miranda Contreras fue tesorero general y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013, en el gobierno de Fausto Vallejo. En 2017 lo detuvieron por peculado, por haber autorizado pagos por más de 26 millones de pesos a proveedores por servicios que nunca existieron. Quedó inhabilitado y “boletinado” en el sistema bancario. Es decir, no podía abrir cuentas ni mover dinero a su nombre.

Tras su paso por el gobierno de Michoacán, logró hacerse de una muy buena agenda y contactos, lo que se necesita para empezar a hacer una red de personas a quienes extorsionar.

Según información de la Fiscalía del Estado de México, esta red operaba con pasos muy bien pensados.

Primero llamaban o escribían a un supuesto secretario particular de alguien importante. Decían: “Hola, buenos días, soy… asistente personal del licenciado… ¿Me regala un minuto de su tiempo?”. Confirmaban nombre, empresa y quién los había recomendado. Y cerraban: “El licenciado le contactará desde su teléfono personal en unos momentos. Por último, proporcióneme dos teléfonos de contacto”.

Y es que así trabajan en muchas oficinas de gobierno.

Después llamaba el supuesto jefe. Se hacían pasar por ministros, gobernadores o funcionarios de Presidencia. Hablaban por teléfono o escribían por WhatsApp desde un número con foto de perfil, logotipo oficial y nombre institucional.

Decían tener “instrucciones superiores” para pedir un apoyo: dinero “para la operación política o agilizar pagos”, una plaza para alguien en una dependencia o la recomendación de una empresa para un contrato. Y de cada conversación sacaban datos nuevos personales, de las dependencias, de otros funcionarios que servían para la siguiente víctima.

Aquí es donde entra la inteligencia artificial. Para que la voz del “jefe” sonara a la del jefe, imitaban con software la voz del político o empresario al que suplantaban. Y fabricaban conversaciones completas entre supuestos funcionarios, en texto y en audio, que luego le reenviaban a la víctima como prueba de que todo era real. La víctima escuchaba al ministro hablando con el gobernador. Como Miranda no podía usar bancos, los pagos eran en efectivo. Cuando había que “bancarizar”, usaban una empresa de arquitectura y construcción a nombre de la hija. Con eso, dice la fiscalía, compraron propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de lujo.

Tras la investigación se hizo un cateo en la casa de Metepec y se encontraron los teléfonos que los detenidos intentaron esconder, múltiples tarjetas SIM de distintas compañías y los vehículos. Al menos 19 dispositivos de marcas como iPhone, Samsung y Motorola, cuyos registros coinciden con los números que reportaron las víctimas. Cada identidad suplantada tenía su propio teléfono y su propia línea.

A diferencia de la mayoría de las extorsiones que se hacen en el país por medio de call centers, en este caso, las extorsiones estaban muy dirigidas y eran hechas por una sola familia. Con una agenda, 19 celulares y un programa de inteligencia artificial, una familia pudo hacerse pasar por el Estado mexicano completo durante cinco años.

Si eso lo logró un exfuncionario inhabilitado, imagínense lo que pueden hacer las organizaciones criminales que ya tienen las bases de datos, los call centers y el dinero.

La detención se hizo dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y con la Ley General que entró en vigor en noviembre de 2025. Pero lo cierto es que las autoridades no han dado a conocer quiénes fueron los funcionarios extorsionados, porque también es un delito aportar dinero en efectivo para movimientos políticos.

Lo cierto es que estas extorsiones, como muchas otras, se pueden prevenir si aprendemos a detectar a tiempo que una llamada es un engaño. Recuerde: si recibe una llamada sospechosa, con amenazas o exigencias de dinero, cuelgue inmediatamente. No permita que el miedo lo lleve a tomar decisiones precipitadas. Y verifique siempre la información antes de actuar.