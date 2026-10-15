Estabilizar la economía (1/2)

Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026 por “sus contribuciones a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”. Fundamentos microeconómicos: el comportamiento de los agentes económicos, desde productores hasta consumidores, considerando sus expectativas.

Estabilización macroeconómica: reducir lo más posible las fluctuaciones de la producción de bienes y servicios, utilizando las políticas fiscal y monetaria, cuya eficacia depende, en buena medida, de la conducta de los agentes económicos, que depende, en buena medida, de sus expectativas. Los agentes económicos actúan, no solo en función de lo que saben del pasado, sino, sobre todo, en función de lo que esperan del futuro.

La proposición es que, los resultados macroeconómicos, presentados por medio de agregados (por ejemplo: el Producto Interno Bruto, PIB, que es la producción de bienes y servicios para el consumo final, con la que se mide el crecimiento de la economía, o el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, con el que se mide la inflación), son el resultado de las conductas de los agentes económicos, desde productores (por ejemplo: las empresas), hasta consumidores (por ejemplo: las familias).

A este enfoque, que obviamente es el correcto (por ejemplo: no puede haber PIB sin la producción de las empresas, de la misma manera que no puede haber INPC sin el acuerdo, en torno al precio, entre oferentes y demandantes), se le conoce como individualismo metodológico: para explicar los resultados macroeconómicos se deben estudiar las acciones e interacciones de los agentes económicos, individualmente considerados. Lo que existe son las actividades de los agentes económicos, considerados individualmente, desde la producción hasta el consumo, no La Economía Nacional, que no pasa de ser una abstracción, expresada por medio de los agregados macroeconómicos (por ejemplo: PIB e INPC). Los más destacados representantes del individualismo metodológico han sido: Max Weber, Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Gary Becker.

La principal tesis de Hall y Woodford, que parte de lo evidente, el individualismo metodológico, es que “la estabilización macroeconómica solo es efectiva si se construye sobre modelos que integren decisiones individuales, expectativas y comportamiento microeconómico; con ellos, las políticas fiscales y monetarias pueden suavizar los ciclos económicos y responder mejor a crisis y choques inesperados”, que es la principal preocupación de los keynesianos: ¿cómo suavizar los ciclos económicos, es decir, las fluctuaciones, sobre todo a la baja, pronunciadas e inesperadas, de la producción de bienes y servicios para el consumo final, el Producto Interno bruto, PIB, fluctuaciones que son una constante en todas las economías, y que afectan no solo a la producción sino también al empleo, al ingreso y al bienestar, que es el fin de la economía?

Lo normal son los ciclos económicos: crecimiento, mayor crecimiento, menor crecimiento, decrecimiento, mayor decrecimiento, menor decrecimiento, crecimiento, y el ciclo se repite, mismo que puede agravarse por choques inesperados, como lo fue, en 2020, la pandemia de COVID. ¿Se pueden suavizar? ¿Eliminar?

Continuará.