Trump, no eres tú, somos nosotros

La economía nacional permanece estancada, no por los aranceles que Estados Unidos estableció a México —y todo el mundo— desde hace 20 meses, ni que la administración de Donald Trump haya llevado a una revisión anual y por capítulo la negociación comercial con México; el escaso movimiento de la inversión y magra generación de empleo formal se relaciona con aspectos fundamentalmente internos, como gobernanza, gobernabilidad y Estado de derecho, se pronunció José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Nada que sea desconocido, pero especialmente relevante que el pronunciamiento se haya hecho en el marco del 50 aniversario del organismo y en voz de un líder prudente, diplomático y cuidadoso que apuesta a mantener tendidos los puentes del diálogo y el acuerdo con el Gobierno, sindicatos y sociedad civil. Vaya, el enfoque de que la persistencia de la delincuencia, la incertidumbre en torno a la reforma judicial y una fiscalización tributaria más rigurosa pesan más sobre las compañías que los aranceles estadounidenses y las dudas sobre el futuro de la relación comercial establecen un marco de negociación política de gran alcance en el terreno doméstico.

Una negociación que gravita ahora en la discusión de la miscelánea fiscal 2027 que a través de impuestos disfrazados busca tapar un hueco presupuestal superior a los 240 mil millones de pesos, con un alto costo que recae en prácticamente todos los sectores productivos —pero en especial sobre aquellos que tienen bajos márgenes de utilidad— y que, incluso, tendrían que pagar ISR en escenarios de pérdidas y/o inversión en expansión e innovación, así como un mayor impacto del IVA sobre los flujos de operación.

Esas modificaciones fiscales estuvieron a discusión en la Cámara de Diputados hasta anoche muy tarde con la finalidad de hacer ajustes específicos en la Comisión de Hacienda, que encabeza Carol Altamirano. Sin embargo, el agotamiento presupuestal es tan evidente como el creciente endeudamiento que para 2027 se vería agrandado con 1.7 billones de pesos adicionales.

No en vano Medina Mora expresó ante Claudia Sheinbaum la relevancia que para las finanzas nacionales tiene el acotar la deuda y reducir el déficit fiscal, así como generar condiciones propicias para la inversión privada.

Condiciones que hoy por hoy son escasas. Una de las entidades que integran el CCE, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que encabeza Juan José Sierra, recién publicó el resultado de la encuesta de perspectiva de negocios de sus casi 4 mil asociados, y de los cuales 80% consideró que no es momento o es mal momento para invertir en el país precisamente por factores internos.

Si bien una afortunada negociación comercial por parte del equipo de Marcelo Ebrard con el de Howard Lutnik esclarecerá buena parte de la expectativa empresarial —sobre todo la ligada a la exportación— tal expectativa sólo se materializará de manera extensiva si se reordena la casa.

Vulnerabilidad alimentaria, al alza. La reciente publicación de los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 realizada por el Inegi, dirigido por Graciela Márquez Colín, reveló problemáticas subyacentes que serán el siguiente reto para la elaboración de políticas públicas promovidas por Sader, de la que es titular Columba López Gutiérrez.

Entre las que destaca Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios (GCMA), dirigido por Juan Carlos Anaya, se encuentran una menor oferta de granos, costos de insumos elevados, vulnerabilidad climática, necesidad de información de inventarios ganaderos precisa y confiable, así como el envejecimiento de los productores. Además, la comparación con el Censo Agropecuario 2022 muestra que la superficie de tierra sembrada pasó de 11 a 10.3 millones de hectáreas.

GCMA pone sobre la mesa propuestas para atender la seguridad agroalimentaria, como otorgar apoyos diferenciados para los productores de todos los tamaños; la definición anticipada de los mecanismos de comercialización; apoyos al ingreso y gestión de riesgos en la agricultura por contrato; coordinación con Conagua y gobiernos estatales para reforzar infraestructura hídrica; ampliación de seguros agropecuarios ante contingencias por cambio climático; fortalecimiento de la asistencia técnica; conciliación del Padrón Ganadero Nacional y actualización del inventario con registros de movilización e identificación y finalmente planear el relevo generacional con evaluación del gasto de programas.

Aunque la primera lectura identifica prioridades y no pretende ser una evaluación causal de programas específicos, GCMA sugiere que el siguiente paso sea profundizar el análisis por producto y región para convertir este diagnóstico en acciones medibles.

Monte de Piedad: el injusto costo financiero de la huelga. La reapertura del Nacional Monte de Piedad, dirigido por José Antonio Murillo Garza, significó el fin a una huelga laboral de más de un año en la que se pausó la operación de sus más de 300 sucursales. Sin embargo, durante esos 370 días de paro, no dejaron de cobrar intereses a sus clientes, lo que ha causado inconformidad entre usuarios.

Vaya, a pesar de anunciar descuentos y facilidades para regularizar los contratos con la institución, estas medidas no eliminan los intereses acumulados durante la huelga. Ante la falta de transparencia y claridad, los usuarios se cuestionan, con justa razón, ¿por qué son ellos quienes deben absorber el costo financiero generado por un cierre imputable a una disputa interna de la institución? Los que querían pagar simplemente no tenían ventanilla donde hacerlo.

El hecho de que hayan continuado cobrando, a pesar de no haber claridad jurídica ni tener certidumbre de fechas de reapertura, habla de una institución a la que poco le importan sus clientes, y sus trabajadores.

Mexicana, tres vuelos a Tulum. Y como es la aerolínea del Estado mexicano y le corresponde salvar destinos estratégicos, Mexicana de Aviación, que dirige el general Leobardo Ávila, podría estar agregando tres vuelos diarios a Tulum en la temporada de invierno para enfrentar la salida masiva de aerolíneas comerciales de ese destino.

Suerte con ello.