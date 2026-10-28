Eligen a Cruz en INE y la cuestionan

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La consejera electoral Blanca Cruz fue electa por sus colegas como presidenta interina del INE, lo que originó inmediatos señalamientos de que, cuando estuvo al frente del organismo electoral de Puebla, le otorgó un contrato millonario a la empresa Comercializadora JVLY, vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, el principal proveedor del máximo organismo electoral y muy cercano a la extitular, Guadalupe Taddei.

Acerca del otorgamiento de contratos a algunas de las empresas de Hernández Casillas durante su gestión en Puebla, pidió que revisen su trayectoria de los años que, desde muy joven, ha desempeñado en tareas electorales y después anunció que se revisarán los perfiles del personal impuesto por su antecesora y que los acuerdos serán colegiados, como antes, porque no usará los superpoderes que la Cámara de Diputados le otorgó a aquélla.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

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Sin precisar fecha, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó citar al titular del Órgano de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, que apenas el lunes, a solicitud de las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior y de Transparencia y Anticorrupción, le solicitaron un informe de los ilícitos registrados en aquél, durante la gestión de Taddei.

Ricardo Monreal, quien preside la Jucopo y lidera la bancada guinda, aseguró que Morena no va a solapar a nadie, porque la transparencia es lo que más conviene al país y ofreció que en la integración del Comité Técnico que evaluará a quienes sean propuestos para asumir la presidencia del INE, no habrá “dados cargados” y se garantizará el cumplimiento de la Constitución.

Por lo pronto, tres titulares del organismo electoral que ocupaban cargos de primer nivel, recomendados por Hernández Casillas, avalados por Taddei, presentaron sus renuncias. Ellos son la titular de la Unidad de Género, Iliana Rodríguez; el coordinador de Servicios de Informática, José Alberto Pérez de Acha, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios.

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, se apresuró a deslindar a su movimiento de la corrupción en el INE y dijo que la Cámara de Diputados es la responsable de haberle otorgado a Taddei las superfacultades que tuvo, aprobadas en San Lázaro.

De paso anunció que presentará tres denuncias, dos contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, una por “actos anticipados de campaña” —que fue el guinda el que las inició—, otra por vincularla al crimen organizado en su estado y la tercera por intervenir en el proceso electoral a favor del exsecretario de Gobierno.

Sin aclarar dónde fueron a dar 65 mil millones de pesos, la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública del último año de gobierno de AMLO.