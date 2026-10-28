María Corina está de vuelta

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El 25 de octubre, María Corina Machado regresó a Venezuela después de 10 meses fuera del país y recorrió la carretera entre Barquisimeto y Caracas acompañada por miles de seguidores. Al día siguiente, Marco Rubio explicó que Washington había gestionado condiciones para su entrada. También defendió la necesidad de reconstruir las instituciones antes de celebrar elecciones, cuya fecha sigue pendiente.

Machado recupera presencia territorial mientras Estados Unidos conserva una influencia decisiva sobre el proceso que debe conducir a las urnas. Washington respalda al gobierno interino de Delcy Rodríguez, instalado tras la captura de Nicolás Maduro en enero, y patrocina una negociación en la que el partido Vente Venezuela todavía no participa. La dirigente vuelve con capacidad de convocatoria pero las reglas y los tiempos aún están en manos del chavismo.

A María Corina estar en Venezuela le permite reunir colaboradores, organizar demandas y disputar públicamente las prioridades de la transición. Vente exige que se celebren elecciones presidenciales en 2027. Según AFP, al día siguiente de su llegada continuaba inhabilitada para participar en elecciones. Será necesario convertir su liderazgo y el recibimiento en condiciones que le permitan competir en igualdad.

Así, hay razones atendibles para exigir una reforma institucional previa. Votar bajo autoridades capaces de impedir candidaturas o desconocer resultados dejaría intactos los instrumentos que frustraron la alternancia democrática. Washington propone renovar el Tribunal Supremo antes de terminar el año y después el Consejo Nacional Electoral. Ese proceso requiere acuerdos y garantías para que quienes pierdan acepten el resultado electoral.

Pero la preparación puede prolongarse indefinidamente si quienes la administran consiguen aplazar su conclusión sin responder públicamente por cada nuevo retraso. Los requisitos pueden ser razonables por separado y, acumulados, convertir la provisionalidad en una forma de permanencia. Siempre faltaría algo. El gobierno que permanece en funciones participa, además, en la definición de cuánto durará la interinidad.

Quienes salieron a las carreteras recibieron a María Corina Machado, que había abandonado Venezuela en diciembre de 2025 mediante una operación clandestina. Disfrazada, atravesó 10 controles militares antes de abordar una pequeña lancha pesquera rumbo a Curazao. En plena noche, con el mar embravecido, la embarcación perdió su sistema de navegación y permaneció unas tres horas a la deriva. Machado reconocería después que durante la travesía hubo momentos en los que temió por su vida. Diez meses más tarde, recorría aquellas carreteras a plena luz del día, acompañada por miles de venezolanos. Ahora necesitan saber cuándo podrán elegir a quien gobierne, con opciones reales y un resultado que se respete. Ese derecho alcanza también a quienes nunca saldrían a recibir a Machado.