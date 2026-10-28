Sheinbaum, Macario e IMSS: audacia de reconocer

Salvador Guerrero Chiprés*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Su pobreza extrema empuja a Macario a negarse a compartir un ansiado guajolote con Dios y con el Diablo, optando por obsequiar la mitad de su alimento a la Muerte, en un acto de audacia. Altera las leyes de la naturaleza desplegando dones curativos y la capacidad de pronosticar el fin del enfermo.

La historia de B. Traven ilustra cómo la audacia, lejos de constituir un impulso ciego, opera como llave capaz de abrir portales inaccesibles mediante decisiones arriesgadas y realistas.

En un contexto de fallas en hospitales, dos semanas de marchas y bloqueos por parte de trabajadores del IMSS, particularmente en la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum emuló la lógica del aquel leñador. Viró discursivamente durante su conferencia matutina. Urgió a un programa integral partiendo de un diagnóstico realista, se entiende, distinto del inmediatamente previo.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Sin remordimientos

Acompañada de Zoé Robledo, titular del IMSS desde mayo de 2019, la mandataria exhibió audacia política al reconocer abiertamente las fallas profundas, carencias operativas y abandono estructural ocultados por años y los cuales han llevado a que hasta 30% de las personas afiliadas a la institución recurran a servicios médicos privados, especialmente los ofrecidos como orientaciones médicas desde farmacias. Otra lección para seguidores acríticos de la 4T en contraste con liderazgos eficientes y sensibles del mismo movimiento.

Hospitales y turnos sin suficientes especialistas; carencia de materiales médicos, problemas de comunicación y distribución entre almacenes o farmacias y servicios hospitalarios insuficientes o desabastecidos son queja de todas y todos, ocho años después de iniciado el cambio de régimen con Andrés Manuel López Obrador en el IMSS, encabezado en continuidad por Zoé.

Falta de equipos médicos, camas ruinosas, tiempos exorbitantes para la programación de una cirugía. “La gente dice: me dieron una cirugía en tres, cuatro, cinco meses”, relató la Presidenta. El mismo rosario de incumplimiento de la expectativa popular contrastando con liderazgos de la 4T capaces, proveerse salud privada.

Incluso persiste el cierre, agendas de citas médicas durante diciembre, postergando la atención hasta enero o febrero... con algo de suerte. El Programa Institucional del IMSS 2025-2030 documenta saturación en 156 unidades de medicina familiar y más de 319 mil quejas por demoras o negativas de atención acumuladas entre 2009 y 2024.

Poner bajo los reflectores estas realidades obliga al aparato estatal a reaccionar. En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afina mecanismos de proximidad con la construcción de nuevos hospitales públicos en una línea de sensibilidad social semejante a la de Sheinbaum.

La Presidenta termina con la autocomplacencia. Con audacia, cerca de Día de Muertos, da vida a su iniciativa política.