Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negara que sostendría un encuentro con su homólogo Donald Trump en el marco de la APEC, anunció que sí lo habrá hoy en Shenzhen, sede de ese evento en China, lo que coincidió con la advertencia en Washington del titular de la DEA, Terrance Cole, de que esa agencia “desenmascarará el nexo entre políticos mexicanos corruptos y los cárteles de la droga que los protegen y amenazan a nuestras comunidades”.

La mandataria presentó el Plan México a empresarios de diversos países que asisten a esa reunión, mientras los encuentros que anunciara con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de China, Xi Jinping, al concluir éste, en respuesta a una pregunta, dijo que sostendría hoy una “reunión breve, bilateral” con el mandatario estadounidense.

DE ESTO Y DE AQUELLO …

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Preocupa cada vez más que en la Cámara de Diputados, de mayoría de Morena, sigan dejando pasar el tiempo sin designar un nuevo presidente del INE, mientras al mismo tiempo se designan “encargados de despacho” en cinco direcciones acéfalas por renuncias de sus titulares, por la corrupción descubierta en ese organismo, de cara al proceso electoral del año que entra, por no encontrar un perfil idóneo para Morena que asuma esa responsabilidad.

Eso ha fortalecido opiniones coincidentes de que, de no encontrar un relevo morenista o alguien a modo como fuera Guadalupe Taddei, de cuya negada militancia morenista, pero pública simpatía, da cuenta la militancia de miembros de su familia en el guinda, intentarán dejar al frente del INE a la consejera Blanca Cruz, que lo preside interinamente.

Por segunda ocasión, la senadora panista Lilly Téllez exhortó a la presidencia de la Cámara alta a que cite a comparecer a José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno federal, para que explique si ha gestionado que la empresa china Huawei provea de infraestructura tecnológica y servicios al INE y presente los dictámenes correspondientes al Contrato Marco y protocolos de seguridad de información.

La semana anterior, la sonorense propuso que el Senado exhorte a ese organismo a abstenerse de adjudicar directamente, o ampliar contratos con proveedores e infraestructura crítica, sin evaluación de riesgos y publicación de las versiones públicas de esos instrumentos.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos, acusó a la Presidenta de usar la fuerza del Estado e “inventar historias” contra ese nuevo partido y de que en al menos siete mañaneras responsabilizara a integrantes que forman parte del mismo, como Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, de ilegalidades cuando estuvieron al frente del IFE-INE.