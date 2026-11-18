Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara sus medidas de vivienda. Buscaba una mayoría más amplia para gobernar. Los sondeos privados favorecen, sin embargo, al Partido Popular y a Vox. Para Alberto Núñez Feijóo, acercarse a la presidencia también significa decidir cuánto tendría que conceder a Santiago Abascal.

El promedio de las encuestas de RTVE del 16 de noviembre estima 129 diputados para el PP, incluida su candidatura navarra con UPN, y 64 para Vox. Juntos alcanzarían 193, por encima de los 176 de la mayoría absoluta. En España, la presidencia depende del respaldo del Congreso: ser el partido con más votos puede resultar insuficiente para conseguirla. En una segunda votación basta con más apoyos que rechazos, de modo que las abstenciones también pueden permitir formar gobierno.

El CIS, instituto público de encuestas, ofrece un escenario favorable a los socialistas, con entrevistas realizadas en octubre. Las diferencias entre sondeos aconsejan prudencia, aunque varios estudios privados coinciden en que la derecha tiene hoy mejores posibilidades de formar gobierno.

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Dentro de esa posible mayoría, Vox se aproximaría al doble de sus 33 diputados de 2023. El PP aparece por debajo de su representación de entonces. Abascal podría aportar una proporción mayor de los votos parlamentarios necesarios para investir a Feijóo y reclamar, a cambio, más capacidad para orientar sus decisiones.

Ya ha empezado a hacerlo. El dirigente de Vox exige que Feijóo descarte cualquier pacto posterior con el PSOE. Quiere cerrar esa alternativa antes de las urnas. Para negociar con ventaja, a un socio le conviene que el otro tenga pocas puertas abiertas. Feijóo necesita conservarlas mientras ofrece una expectativa de gobierno estable.

El contenido de la negociación es importante. En inmigración, el PP propone hacer excepcional el arraigo como vía de regularización; Vox quiere suprimirlo. La diferencia afectaría las posibilidades de residencia y trabajo de personas con vínculos establecidos en España. El acuerdo entre ambos tendría consecuencias que alcanzarían a quienes llevan años construyendo su vida allí.

Los debates nos permitirán ver las posiciones reales de cada uno de los candidatos. El 19 de noviembre se enfrentarán Sánchez y Feijóo; el 23 debatirán los ocho portavoces parlamentarios; el 26 coincidirán los dos candidatos con Abascal y Ada Colau. En ese encuentro, los cuatro podrán explicar a los electores qué estarían dispuestos a negociar para formar el próximo gobierno. La campaña concluirá al día siguiente.

Sánchez también tiene que explicar cómo reconstruiría sus apoyos. Colau exige medidas de vivienda para incorporarse a su gobierno, mientras Junts mantiene abiertas sus objeciones a otra investidura del presidente. La recuperación socialista en algunos sondeos todavía necesita convertirse en una combinación viable de escaños y acuerdos.

Feijóo llega a los debates con mejores expectativas electorales y una pregunta pendiente sobre su autonomía. Cuanto mayor sea el peso de Vox en la mayoría, más difícil podría resultar rechazar sus exigencias. Abascal, por su parte, aspira a que los votos necesarios para entregar la presidencia al PP le den también poder para condicionar el próximo gobierno.