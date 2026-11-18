La participación de México fue muy exitosa en la Fitur, hay funcionarios a los que parece que no les fue nada bien. La comitiva de Chiapas fue encabezada por Maru Culebro, quien nos cuentan que estuvo más de 15 días en Madrid, España, para organizar lo relativo a la promoción de la entidad. Este martes, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar tomó protesta a Segundo Guillén Gordillo como nuevo titular de Turismo… Dicen que el relevo fue porque la exfuncionaria fue más a disfrutar del viaje, que a atraer visitantes.

+++el Tribunal de Disciplina Judicial que preside Celia Maya acaba de rendir su informe de labores y planteó cero tolerancia ante conductas irregulares de juzgadores federales, sería oportuno pedirle que le eche un ojo al Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México. Ahí, la magistrada Mónica Cacho ha permitido al extinto CiBanco plazos muy amplios para darle oportunidad a esa cuestionada institución de crédito señalada desde los EU por presunto lavado de dinero, para evitar pagar como fiduciaria cuantiosas deudas que tiene con sus acreedores, contradiciendo sentencias firmes…

Ya hasta el congresista de Georgia, Eric Bell, dirigió una carta a Celia Maya para denunciar presuntos actos irregulares en la queja 414/2025 y la sentencia definitiva del procedimiento de queja 334/2019 vinculados a CiBanco.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Duarte se queda

+++Michoacán es el estado donde el encono es sumamente grave. Las diferencias son internas entre militantes de Morena e incluso del Movimiento de Regeneración Nacional con uno de sus aliados el Partido del Trabajo.

Raúl Morón, senador de Morena y considerado el favorito para la coordinación, fue rebasado por Carlos Torres el preferido del gobernador Ramírez Bedolla, por lo que se inconformó y el PT le ofreció la candidatura, pero él quiere la de Morena y están en el estira y afloje, donde Morón tiene a su favor contar con el respaldo del magisterio que lo componen 75 mil profesores y de no realizarse una nueva encuesta provocará una fractura.

Nuevo León mantiene la inconformidad de Tatiana Clouthier, apoyada por el senador verde Waldo Fernández y amenazan con una ruptura de mantenerse la candidatura de Clara Luz Flores.

En Baja California Sur no cayó bien la postulación de Manuel Cota, ya que el gobernador tenía su candidata en Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz, y la nominación de Cota fracturó al partido y el gobernador, Víctor Castro, continúa impulsando a Milena.

La postulación en Zacatecas de Verónica Díaz Robles generó tensión dentro del clan Monreal, ya que parte del mismo David y Ricardo impulsan su nominación y la otra, Saúl, Luis la rechazan. Este último no acepta que por su juventud pude esperar, esta en tratos con otros partidos y si se considan los ofrecmiento ira en serio por la gubernatura-

En Chihuahua, aparentemente la candidatura de Andrea Chávez a la alcaldía de Ciudad Juárez, desactivó las protestas por la nominación de Cruz Pérez Cuéllar, pero no fue así y se mantiene viva la tensión.

Campeche muestra inconformidad con ciertos sectores de Morena por la imposición de Pablo Gutiérrez Lazarus, un ex panista, partido en el que militó por varios años.

Colima dejó como saldo la renuncia de Virgilio Mendoza a la dirigencia estatal del Partido Verde y su eventual suma a la alianza de panistas y priistas, como reacción a la imposición de Rosy Bayardo.