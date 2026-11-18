El World Justice Project publicó el Rule of Law Index 2026, que mide cómo andan 143 países en materia de Estado de Derecho. En 2018, antes del inicio de la 4T, entre 113 países México ocupó el lugar 92 con una calificación, de cero a uno, de 0.46. El 80.53% de los países estuvo mejor que México. En 2026, transcurridos ocho años de 4T, entre 143 países México ocupa la posición 125 con una calificación de 0.39. Este año el 86.71% de los países está mejor que México. Si en 2018 el Estado de Derecho en México ya dejaba que desear, mucho más deja que desear transcurridos ocho años de 4T.

Para calcular el Rule of Law Index se consideran ocho grupos de variables. Restricciones al poder del gobierno, lugar 109/143 y calificación 0.39/1. Ausencia de corrupción, lugar 135/143 y calificación 0.26/1. Transparencia gubernamental, lugar 57/143 (¿?) y calificación 0.54/1. Respeto a los derechos fundamentales, lugar 96/143 (¿?) y calificación 0.46/1. Orden y seguridad, lugar 132/143 y calificación 0.50/1. Aplicación de las regulaciones gubernamentales, lugar 118/143 y calificación 0.41/1. Justicia civil, lugar 135/143 y calificación 0.34/1. Justicia criminal, lugar 139/143 y calificación 0.22/1.

Mejor calificación, transparencia gubernamental, 0.54/1. Mejor posición, de nuevo transparencia gubernamental, 57/143 (¿?). Peor calificación, justicia criminal, 0.22/1. Peor posición, nuevamente justicia criminal, 139/143.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Duarte se queda

¿Qué opino de los resultados, posición y calificación, de México? Nada que presumir, de malos a pésimos. Mucho que mejorar. Poca voluntad, sobre todo del gobierno, de quien depende en buena medida el Estado de Derecho, para hacerlo. Además, en algunos grupos de variables, como el del respeto a los derechos fundamentales (lugar 96/143 y calificación 0.46/1), me parece que la manera de evaluar fue bastante laxa.

Son fundamentales los derechos considerados esenciales para la vida, la dignidad, la libertad y la propiedad del ser humano, reconocidos, definidos y garantizados en las constituciones políticas, derecho de propiedad que en México no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. Botón de muestra: basta y sobra que el Poder Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo lo apruebe, para que el recaudador obligue al contribuyente a entregarle una mayor parte de su ingreso, del producto de su trabajo. Lo anterior quiere decir que la discrecionalidad del gobierno, poderes Ejecutivo y Legislativo, a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quiénes cobrarlos, es total, lo cual quiere decir algo muy grave: que el derecho de propiedad privada sobre nuestros ingresos, que son el producto de nuestro trabajo, no está plenamente reconocido, puntualmente definido, jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de chueco, que es Estado de injusticia, antítesis del Estado de Derecho, que es Estado de Justicia.

A la hora de medir cómo andan los países en materia del respeto a los derechos fundamentales, ¿el World Justice Project toma en cuenta el tema de los impuestos y de la discrecionalidad (que debería ser nula), con la que los gobiernos deciden qué impuestos cobrar, a qué tasas y a quiénes? No. Grave omisión.

Continuará.